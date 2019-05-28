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財神來了！大樂透端午加碼今天開跑　加開100組100萬元

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▲▼ 台彩宣布端午節加碼。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台彩端午節加碼，大樂透加開100組100萬元。。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

為慶祝端午節，大樂透今天(28日)開始加碼，多開出「100組100萬元」；威力彩部分，也從昨天(27日)開始採機動加碼2億元，只要到7月25日期間，威力彩前期頭獎未達3億元，下一期威力彩就加碼2億元。

台彩總經理蔡國基表示，今年端午節大樂透將在開獎時，於開獎機再加開100組100萬元，這種加碼方式以往是在春節期間使用，今年特別使用在端午加碼上。民眾只要購買今天的大樂透，只要彩券對中任一組加開的6個促銷獎號，就有機會成為百萬富翁。

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但若同一組促銷獎號有兩注以上中獎，100萬元獎金由中獎注數平分。如果100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期開出，直到100組100萬元獎項皆有人中獎或到6月21日活動結束為止，但無法跨期對獎。

威力彩今年端午也採隨機加碼，從昨天(27日)到7月25日期間，威力彩前期累積頭獎未達3億元，下一期威力彩頭獎就加碼2億元，加碼限一次。

截至昨天(27日)威力彩頭獎達3.8億元，中間過程中一旦有人中頭獎終止連槓，且下一期頭獎未達3億元，下下一期就加碼2億元。

此外，今年台彩針對端午節也推出新款刮刮樂「真好中」，票面特別有擬人化的可愛粽子，每張售價100元，最高獎金5.5萬元共有55個，總中獎率達50.99%，等於平均每兩張就有1張中獎，總獎項超過182萬個，總獎金超過2.2億元。

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關鍵字：大樂透,端午節,加碼,威力彩

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