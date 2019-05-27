　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

高通攜聯想推無限計畫　全球首款5G筆電亮相

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高通攜聯想推無限計畫，全球首款5G筆電亮相。（圖／記者周康玉攝；業者提供）

▲聯想今日秀出全球首款5G筆電，採用高通Snapdragon 8cx 5G運算平台。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）今（27）日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）記者會中宣布，與聯想（Lenovo）推出全球首款5G筆電；同時與聯想合作「無限計畫（Project Limitless）」，未來雙方將攜手推出更多常時啟動、常時連網的消費裝置。

無限計畫是基於高通Snapdragon 8cx 5G運算平台，為全球首款專為PC提供5G連網技術所打造的7奈米平台，為常時啟動、常時連網PC生態體系帶來創新。

請繼續往下閱讀...

高通技術公司行動事業部門資深副總裁暨總經理Alex Katouzian表示，透過平台的效能與功效，再加上經5G實現的極高速與低延遲連網功能，我們與聯想的合作將可為消費者和企業帶來變革性的PC用戶體驗。

Snapdragon 8cx 5G運算平台可支援沉浸式用戶體驗、數千兆位元 LTE、長達多天的電池續航力，以及企業應用程式和安全性。該平台搭載高通Snapdragon X55 5G數據機晶片，此晶片為使用高通技術公司RF前端的多模單晶片解決方案，能夠協助OEM廠商為擁有全新且創新外型的PC提供5G連網功能。

此外，由於Snapdragon 8cx 5G平台整合了Category 22 LTE的Snapdragon X55 5G數據機晶片，可實現高達2.5 Gbps的巔峰下載速度，是現今最快的4G連網速度。平台幾乎可以與全球任何地區的電信營運商的任一頻段相容，因此用戶可以仰賴其常時啟動，常時連網 PC在世界幾乎任何一個角落保持連網。

雙方持續在5G無限計畫中合作，預計2020年初，消費者可期待更多的全新裝置。

▼全球首款5G筆電亮相。（圖／業者提供）

▲▼高通攜聯想推無限計畫，全球首款5G筆電亮相。（圖／記者周康玉攝；業者提供）
 

ET快訊
牠活3億年愛躲衣櫃宛如「活化石」　專家曝一秒看出家中濕度
自信能吸走「9成韓粉」！郭台銘挑戰5秒快問快答　解密為何愛喝
快訊／宜蘭深夜22：06一震！芮氏規模達4.1　北部有感搖晃
爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！伸手撕膚色這塊…曝超兇畫

關鍵字：高通,聯想,Computex,5G

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

富驊入主台翰案喊卡 　因遭遭獨董反對

高通攜聯想推無限計畫　全球首款5G筆電亮相

美商務部「制裁黑名單」　驚見台灣「這8間」公司及個人！

華人領袖100：30世代專屬的貴人學平台　50位跨界頂尖導師群要成為你的貴人

完成小孩射手夢　兆豐銀今年首度舉辦射箭夏令營

穀類酒降關稅朝野周四再戰　日本清酒降價恐遇難關

小雇主違勞基法擬免罰　立委點名5地方政府Say No「徒增困擾」

法遵成本日益攀高　國銀香港財富管理陸續吹熄燈

日圓、美元、人民幣現鈔　玉山銀全分行外幣ATM都有

寒舍集團董事長蔡伯翰首度主持股東會　擬配發每股1元現金股利

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

全民示警「彈道飛彈來襲」別慌　北部7縣市萬安演習5/27登場

富驊入主台翰案喊卡 　因遭遭獨董反對

高通攜聯想推無限計畫　全球首款5G筆電亮相

美商務部「制裁黑名單」　驚見台灣「這8間」公司及個人！

華人領袖100：30世代專屬的貴人學平台　50位跨界頂尖導師群要成為你的貴人

完成小孩射手夢　兆豐銀今年首度舉辦射箭夏令營

穀類酒降關稅朝野周四再戰　日本清酒降價恐遇難關

小雇主違勞基法擬免罰　立委點名5地方政府Say No「徒增困擾」

法遵成本日益攀高　國銀香港財富管理陸續吹熄燈

日圓、美元、人民幣現鈔　玉山銀全分行外幣ATM都有

寒舍集團董事長蔡伯翰首度主持股東會　擬配發每股1元現金股利

停車2hr1844元！　霸氣車主不滿亂收費把車停出入口

他熬夜10天「口吐白沫昏迷」急送醫　體內一半血全流光

《FreeFire》榮耀之路春季盃落幕　「金錢豹包棟」戰隊奪冠

大陸也在控管壽險理財商品　2018年保費收入亞洲占比出現萎縮

520送「210公頃海域」？　 癡情男310萬網上競拍送女友

自製巨人版食物爆紅！超帥韓國YouTuber「其實是女人」　激美長髮照曝光

塔姆再見了！　馬來西亞最後一隻「蘇門答臘公犀牛」死亡

調查：南韓人就業10年內　平均跳槽4次

紅髮艾德、Coldplay現身七大王國　《權力遊戲》偷偷跑來客串的6位音樂人

館長嘲諷盧崑福「告館長就有記者會」　不然誰知道你這個議員

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

財經熱門新聞

美商務部黑名單　台灣8公司上榜

全聯8元買報紙中1000萬大獎..

小英夢想基本工資3萬？勞長說話..

高通加持　全球首款5G筆電亮相

富驊入主台翰案遭獨董反對

剪線潮來了！花蓮最慘一年流失1..

年終衝10個月！8成上班族投身..

午後暴雨台北市松山區列一級淹水..

影／韓星Bigbang、李敏鎬..

手機報稅　身分證號+戶號10分..

華人領袖100：30世代專屬的..

駁38K低薪！　鴻海薪資福利曝..

傳說中「報稅神器」　財長都心動..

郭台銘憂少子化想再生：「正和太..

更多熱門

相關新聞

15.6吋OLED＋14吋LCD雙螢幕　華碩ZenBook Duo筆電亮相

現代人對於筆電的使用，除了工作之外，還要切換畫面聊天，或者是玩線上遊戲，也要同步直播，看好這樣多工處理將成為趨勢，華碩（ASUS）今天（27日）首款雙螢幕筆電「ASUS ZenBook Pro Duo」正式亮相，配備15.6吋4K OLED＋14吋4K LCD，等於直接提供近30吋的螢幕瀏覽介面。

施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

獵豹移動AI機器人將於InnoVex展出

Arm在Computex開展前推三IP解決方案

雲達攜手樂天打造虛擬原生網路　10月開台

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

全台變天！鋒面「橫掛」掃過...強降雨一路南襲

直播狂飆220公里！2男撞車爬出車外秒遭輾斃

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」

生命靈數看個性　美日韓領導人全是4

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

韓國人「愛吃泡菜」會致癌…醫：真的

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

這小蟲躲衣櫃　活3億年愛吃文件

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

Krystal大腿粗一圈！網驚呆：胖了

22歲外孫車禍驟逝！馬如龍心痛「肺腺癌惡化」

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

台3線101K重機吵　酒醉男砸椅丟車

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光

汪散步竟被膠帶綑綁「嘴巴腫如球」

更多

最夯影音

更多

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面