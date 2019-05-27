高通攜聯想推無限計畫　全球首款5G筆電亮相

▲聯想今日秀出全球首款5G筆電，採用高通Snapdragon 8cx 5G運算平台。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）今（27）日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）記者會中宣布，與聯想（Lenovo）推出全球首款5G筆電；同時與聯想合作「無限計畫（Project Limitless）」，未來雙方將攜手推出更多常時啟動、常時連網的消費裝置。

無限計畫是基於高通Snapdragon 8cx 5G運算平台，為全球首款專為PC提供5G連網技術所打造的7奈米平台，為常時啟動、常時連網PC生態體系帶來創新。

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高通技術公司行動事業部門資深副總裁暨總經理Alex Katouzian表示，透過平台的效能與功效，再加上經5G實現的極高速與低延遲連網功能，我們與聯想的合作將可為消費者和企業帶來變革性的PC用戶體驗。

Snapdragon 8cx 5G運算平台可支援沉浸式用戶體驗、數千兆位元 LTE、長達多天的電池續航力，以及企業應用程式和安全性。該平台搭載高通Snapdragon X55 5G數據機晶片，此晶片為使用高通技術公司RF前端的多模單晶片解決方案，能夠協助OEM廠商為擁有全新且創新外型的PC提供5G連網功能。

此外，由於Snapdragon 8cx 5G平台整合了Category 22 LTE的Snapdragon X55 5G數據機晶片，可實現高達2.5 Gbps的巔峰下載速度，是現今最快的4G連網速度。平台幾乎可以與全球任何地區的電信營運商的任一頻段相容，因此用戶可以仰賴其常時啟動，常時連網 PC在世界幾乎任何一個角落保持連網。

雙方持續在5G無限計畫中合作，預計2020年初，消費者可期待更多的全新裝置。

▼全球首款5G筆電亮相。（圖／業者提供）



