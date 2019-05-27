美商務部「制裁黑名單」　驚見台灣「這8間」公司及個人！

▲美國出口管制實體清單，台灣其實一共有8間公司或個人被列入。（資料照／記者湯興漢攝）



財經中心／綜合報導

美國商務部日前宣布將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，包括華為在台灣代理商訊崴科技也被納入名單中，不過，其實台灣包括訊崴共有8間台灣公司或個人名列美國政府管制清單中，事由多為違反伊朗禁運令。

美國政府以華為涉違反國安與外交政策利益為由，美商務部15日將華為於其70家附屬公司列入產業安全局（BIS）出口管制實體清單（Entity List）中，未經許可不得向清單登載公司出口、復出口或轉口。

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除了訊崴外，還有7家台灣公司或個人被納入管制清單中，事由均是違反對伊朗禁運令，分別為聲威網絡科技股份有限公司（Hivocal Technology Co）、Infinity Wise Technology Limited、英銳科技有限公司（Enrich Ever Technologies Co Ltd）、Kuang-Su Corporation、陸星科技公司（Landstar Tech Company Ltd.）、陳宜蘭（Yi-Lan Chen，音譯）和Arthur Shyu個人。

其中，陳宜蘭為陸星科技負責人，2010接受伊朗客戶委託向美國製造商購買零件，計畫先運回台灣再轉口至伊朗，但在美國屬地關島領取貨品時遭商務部便衣逮捕。

Arthur Shyu則是萬祿細田貿易（Hosoda Taiwan Limited Corporation）台灣主管，於2015年間涉及向伊朗出口敏感軍用技術，包括可用於飛彈武器的微電子技術等。

包含訊崴在內的8間台灣公司或個人，均違反美國出口管理條例第744.11條。美國相關法規規定，違反744.11條的可能行為包括「從事或支持恐怖活動」、「從事常規武器或零部件的生產」、「買賣及維護而導致可能危害美國國家安全的行為」、「妨礙美國政府對最終用戶審查的行為」，以及「違反美國出口管制相關法規的行為」。