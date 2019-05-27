華人領袖100：30世代專屬的貴人學平台　50位跨界頂尖導師群要成為你的貴人

▲「華人領袖100」將是史上首次針對30世代的貴人學平台。（圖／華人領袖100提供，下同）

財經中心／綜合報導

華人圈規模最大也最多元的人才公益平台「華人領袖100」正式宣布成立！「華人領袖100 」是由3位共同發起人，50位主要落在40與50世代各產業菁英所組成的導師群共同成立。導師群的組成橫跨20個產業，且包含創業家，企業領導人，專業經理人，意見領袖等不同身份，宛如台灣經濟產業與職涯發展的縮影。導師群將攜手跨界以一對一提供職涯教練(Coaching)的方式，針對100位30世代的未來領袖提供職涯上經驗的傳承。「華人領袖100」將是史上首次針對30世代的貴人學平台。

貴人學平台：跨世代的承擔與傳承

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「華人領袖100」成立的宗旨是承擔，也是傳承。有鑒於近年來台灣市場機會日漸減少、資源分配高齡化等現象，30世代職場歷練不足，也缺乏發展的舞台，普遍對未來感到茫然。40與50世代享受過台灣的經濟紅利，因而決定打破產業與職涯上身份的界限，一起站出來，對30世代的職涯發展做出承擔，幫助30世代得到職場上實質的引導及啟發，並且產生正向的世代傳承。

▲石恬華、顏玉芬和彭仕邦為「華人領袖100」的共同發起人（圖／華人領袖100提供）



「華人領袖100」集結中生代背景最多元的導師陣容



石恬華、顏玉芬和彭仕邦為「華人領袖100」的共同發起人，他們來自完全不同的專業領域，卻對人才傳承有著同樣的信念，因而一起邀集了同樣來自40與50世代陣容超強的導師群。共同發起人顏玉芬表示「新世代經常有著不羈的職場價值觀，創意十足敢拚敢衝，內心卻希望更扎實。我既師承貴人，也期盼有朝一日能成為他人的貴人，是傳承，也是回饋。」

共同發起人石恬華則表示：「華人領袖100」最大的特色就是強大的導師群，他們不見得每位都是媒體上知名的人物，但每一位卻都是專業領域的佼佼者，我們特地跨越同溫層，尋找台灣各領域的菁英，讓專業可以橫向交流，跨界向下紮根，不論是在哪一個產業的30 世代，也不論是創業或在企業中發展，都可以在這個平台上找到學習的對象，一起透過導師個人式的帶領，提升每一位參與的導生在職涯上的定位，潛能與表現。」

未來領袖核心「五」力

共同發起人彭仕邦認為領導能力的鞏固與傳承，是企業能夠勝出、國家競爭力能夠持續進步的關鍵，我們共同定義了未來領袖的條件，認為要成為未來領袖必須具備想像力、策略力、連結力、溝通力和回饋力，而「華人領袖100」的導師群正可以協助30世代培養這核心五力，成為未來的領袖！

「華人領袖100」將廣徵100位30世代的導生，參與導生教練計畫。50位導師每位將指導2位導生，雙方將共同訂定個人的發展計畫，期末則有成果發表，即日起開始收件至7月15日截止，在海選與配對之後，今年9月28日教師節開始為期一年的導生教練計畫。



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