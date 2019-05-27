影／辦光頭節酸前朝「50萬媒體效應哪有我多」　潘恒旭：有！我辭職！

記者吳奕靖、洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市政府觀光局在南華夜市舉辦光頭節，不過高雄市議員黃文益質疑花人民50萬是為了拍韓國瑜市長的馬屁，這句話讓觀光局長潘恒旭撂下重話：「請他去看陳菊市政府，每一個活動50萬的媒體效應哪一場比我們這場多，如果有比我這場多的話，我立刻辭職」。

▲辦光頭節花50萬遭質疑，潘恒旭酸市議員黃文益 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這一場光頭節活動一開始就已經讓高雄市議員黃文益很不高興，因為認為自己沒有受邀，不過潘恒旭回應的說法，更是酸到了極點，潘恒旭說：「議員都在甲級動員，他怎麼不認真，快點回議會去甲級動員」，同時也表示這場活動並沒有任何議員到場，只有黃文益一個人。

▲辦光頭節花50萬遭質疑，潘恒旭酸市議員黃文益 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過黃文益也認為這場光頭節活動是為了拍韓國瑜馬屁，潘恒旭強調：韓國瑜並不是屬馬，如果他是這種心態，也歡迎他加入韓團隊，「因為他可能最會拍馬屁，因為市長生日哪一天我都不知道，他比我更了解市長生日，所以他比我更適合拍馬屁，所以我應該打電話問一下趙天麟，以前黃文益是不是這樣拍馬屁上來」。

也難怪潘恒旭講話會講得這麼直接，因為黃文益同時也在臉書質疑「行銷高雄我們都支持，但不能文不對題，亂花人民的血汗錢，真的好像在幫市長辦生日派對，市長生日在6/17，光頭節活動到6/20結束，好貴的一場生日趴！潘局長會不會建議韓市長把每年6月17日訂為高雄光頭日？全市放假一天來幫韓市長慶生呢？」

▲辦光頭節花50萬遭質疑，潘恒旭酸市議員黃文益 。（圖／記者吳奕靖翻攝）