穀類酒降關稅朝野周四再戰　日本清酒降價恐遇難關

▲立委擔心，降低穀類酒關稅，日本清酒入侵，恐對台灣菸酒造成衝擊。（圖／記者蔡玟君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（27）日審查海關進口稅則，其中財政部研擬將穀類酒的關稅，從40%降低到20%，一口氣減半，國民黨立委費鴻泰痛罵：「財政部自己是台灣菸酒的老闆，竟然還提這種法案來跟台酒競爭，台酒員工作何感想？」

財政部立法院財委會今日原定審查「海關進口稅則部分稅則」修正草 案、「所得稅法第14條、第126條」 修正草案及「所得稅法第 17 條」，其中所得稅法為薪資可以核實扣除的林若亞條款、以及每人每年12萬元的長照扣除額。

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林若亞條款、長照扣除額兩大減稅紅包 恐下半年才審

今日朝野只討論到海關進口稅則，就已藍綠立委意見分歧、僵持不下，所以也造成兩大所得稅法，包含林若亞條款、長照扣除額都尚未審議，召委施義芳宣布，海關進口稅則與境外資金匯回專法併同審理；而所得稅法修正案，則是「擇日再審」。

所以林若亞條款和長照扣除額的下落是？立委解釋，可能在本會期的臨時會處理，或者是延期（下會期）再安排。

值得注意的是，原本外界認為爭議不大的海關進口稅則，卻因為財政部提出，降低穀類酒關稅，從現行的40%降低到20%。而穀類酒進口最多的以日本清酒為主。

▲日本清酒（圖／達志／示意圖）

財政部提降穀類酒關稅理由 立委反對

但是財政部提的三大理由，皆被藍綠立委打臉：一，財政部指出，日本清酒進口酒，多是高價酒，對台灣平價穀類酒影響不大，但是時代力量立委黃國昌則表示，台灣明明也進口便宜的清酒。

二，台灣的穀類酒多為料理酒，包含花雕酒、紹興酒，但是費鴻泰則回說，紹興酒明明就是飲酒，而非料理酒，且台灣菸酒公司也有生產「玉泉清酒」，大幅降低關稅，等於是開放日本清酒打自己的小孩。

三，財政部認為，日本清酒很貴，競爭力不高。但是立委指出，日本清酒大量進口、進行分裝，價格也會變得很低廉；而台灣玉泉清酒不見得可以競爭。

這次財政部所推降關稅與日本有關的，包含還有山藥、蛋黃醬、味（口曾）、咖哩醬等，對於台灣的衝擊，立委希望財政部可以說明清楚；因此海關進口稅則修正延後與境外資金匯回專法一起在周四（30日）再審議。

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