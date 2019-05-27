法遵成本日益攀高　國銀香港財富管理陸續吹熄燈

▲土銀總行香港分行財富管理，去年就已經悄悄熄燈。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國銀香港分行財富管理的業績一直都是受限，主要是服務台商為主，加上現在各國洗錢防制、稅務共同申報(CRS)等，所以法遵成本日益攀高，使得公股銀行的財富管理紛紛取消，外界預期公股銀、國銀的香港分行將會吹起熄燈風。

根據了解，已經有兩銀行的財富管理業務已經取消，其一就是土地銀行的財富管理業務，另外台企銀今年該業務也吹熄燈。

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土銀是在2015年的11月取得財富管理執照，好不容易取得的執照，在短短不到3年的時間，在去年3月，已經取消該項業務；台企銀則是今年取消香港財富管理的業務。

▲台企銀表示，取消香港財富管理業務，影響有限。（圖／記者戴瑞瑤攝、示意圖）



台企銀表示，當初會申設相關業務，主要是因為想要擴大觸角服務客戶，所以原本就沒有預期業務的量能會有多大，不過目前香港的金融法規愈來愈嚴謹、遵循成本攀高之後，才決定取消香港財富管理的業務，但是因為原本的業務量能不大，所以對台企銀的營運影響不大。

銀行主管表示，由於香港是本國銀行中較容易賺錢或海外分行中規模較大的分行，所以才會設置財富管理業務，其他的海外分行很少有財富管理業務，或者以放款和企金聯貸為主，就比較沒有取不取消的問題。不過，銀行主管說，還是有香港分行的財富管理經營不錯，就看業績和法遵成本之間，各家國銀自行評估。知情人士透露，也有國銀要喊收財富管理很多年，但現在也持續在經營。