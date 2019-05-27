日圓、美元、人民幣現鈔　玉山銀全分行外幣ATM都有

▲玉山銀行外幣ATM全面提供美金、日圓、人民幣現鈔提領。（圖／玉山銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

玉山銀行今天(27日)宣布，即日起國內每台外幣ATM都可同時提供「日圓」、「美金」、「人民幣」現鈔，部分機台也提供「港幣」，是目前國內銀行外幣ATM幣別最完整的。

玉山銀外幣ATM目前共有147台，玉山銀行任一分行都有設置外幣ATM可提領外幣，除此之外，玉山銀日前也在家樂福桂林店、文心店、經國店、成功店、愛河店、台灣大學、台北市政府、南山大樓設置外幣ATM。

請繼續往下閱讀...

依據交通部觀光局統計，國人出國總人數逐年快速成長，其中前往中國大陸的人數去年達到417萬人次，較2016年成長13%，若是加總去年年分別前往中國大陸、香港及澳門等使用人民幣地區的人次，更高達647萬，顯見兌領人民幣現鈔有很大的需求。

玉山銀也表示，即日起到6月30日前，持玉山金融卡至玉山外幣ATM提領外幣，就有人民幣2分與港幣2分優惠且免手續費，更可享日圓0.1分及美金5分現金牌告匯率優惠。若從玉山外幣帳戶直接提領外幣，還可享有外幣提領手續費5折優惠，現省新台幣50元。

玉山銀行建議，享用最優惠的匯率換到外幣，可以先透過線上開立外幣帳戶，再運用行動銀行APP的外幣到價通知功能設定心目中理想的匯率，到價立刻通知，等待好時機買進外幣，最後在出國前到外幣ATM，從外幣帳戶提領出優惠的外幣，既便利又省時。