寒舍集團董事長蔡伯翰首度主持股東會　擬配發每股1元現金股利

▲寒舍餐旅集團明（28）日將召開股東會，董事長蔡伯翰將首度以董事長身份主持股東大會，營運績效備受外界關注。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

股東會旺季來臨，寒舍餐旅集團明（28）日將召開股東會，會中擬通過配發每股1元現金股利，另將進行董監改選；董事長蔡伯翰在致股東報告書中表示，寒舍今年主力將整合跨界資源，並鎖定馬來西亞和泰國等新南向國家開拓市場，挹注營運表現可期。

寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰去年九月升任，今年將是他首度以董事長身份主持股東大會，集團仍維持保守作風，股東會婉謝媒體採訪，讓寒舍集團近期發展更添神秘色彩。

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依據今年度寒舍集團致股東報告書，蔡伯翰表示，礁溪寒沐酒店於2017年11月加入營運，帶動集團去年合併營收達43.6億元，較前一年度成長3.99%，合併稅後淨利為1.14億元，因初期營運成本較高，使去年獲利略減0.05億元。

▲礁溪寒沐飯店2017年起挹注寒舍集團營收。 （圖／寒舍集團提供）

蔡伯翰指出，為建立更強的品牌認知度，寒舍已打造資源平台，整合跨界資源以利行銷集團旗下所有酒店，並鎖定韓、馬來西亞和泰國等新市場，全力開拓業務以挹注集團營運收入。

不過，台灣整體外匯收入並未因來台觀光客人次增加而成長，對此，蔡伯翰也提出警語，東南亞旅客在台平均停留天數較陸客短，同時在台停留時間每日平均消費額亦較陸客為低，全台國際觀光飯店也因新旅館陸續開幕，造成市場供過於求，也成為產業一大挑戰。

展望後市，寒舍集團表示，旗下台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐等四館，每家飯店的個性及客源都不同，未來將資源有效整合起來打團體戰，以利爭取東南亞、印度等市場的新客源。