曾供貨奇美！10年賠光20億　老牌電子廠緯晉爆掏空

圖文／鏡週刊



曾替奇美電子（已併入群創）生產面版機殼的緯晉公司，遭股東質疑被掏空，成立於1978年的緯晉公司，2007年由及成公司入主，原本年營收25億的業績，近來逐年下滑，最後竟慘賠面臨清算解散，訂於明（28日）舉行股東會提案討論，有股東不滿20億資產的公司竟然賠光，認為其中涉及掏空弊案，除向金管會檢舉，並向法院聲請對緯晉查帳，同時向地檢署提告，目前已由檢察官偵辦中。

緯晉公司則回應，並沒有所謂的掏空情事，公司是因為整體大環境及相關產業外移至中國大陸等多項因素，業績才會變差，對於遭檢調偵辦，公司舉雙手贊成，可以透過司法的釐清，來證明緯晉公司沒有涉及掏空等不法。

本刊調查，緯晉公司由黃良男及其家族在1978年創立，主要生產電子面版等產品機殼，曾替奇美電子（已併入群創）生產面版機殼，2006年由同業及成電子以18億餘元購買9成股權入主，當年營業額達25億元，相當風光，原始股東黃氏家族仍保有1成股權，不料業績卻不斷下滑，近年來已不到5,000萬元。

原始股東黃氏家族指控，及成公司在入主緯晉後，2家公司在法律上，仍是不同的法人，但及成用緯晉的設備生產成品，卻沒有付清該給緯晉的費用，欠緯晉高達2億元的貨款，僅是列在應收帳款，最後還想將這筆欠款列為「股務支援費」一筆勾銷，緯晉在還沒收回帳款的情況下，仍是繼續供貨給及成，且還將廠房出售，損及緯晉股東權益，股東質疑其中帳目不清及掏空，委請永然法律事務所向地檢署提告。

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本刊調查，及成及緯晉2家公司都是電子廠，及成是上市公司、緯晉則非上市公司，及成在2007年股價曾到134元，就在同一年，及成以每股約47元購入緯晉公司9成股權，共花費約18億元，緯晉原創始股東黃氏家族則保留1成股權至今。

12年後，及成股價從當年的134元到目前只有3元左右，緯晉則是面臨清算解散，緯晉股東指控，及成在入主緯晉後，緯晉就開始虧損，也沒有發放股息、股利，黃氏家族持有的1成股權價值越來越低，最後竟面臨血本無歸，股東想要查帳，卻都拿不到資料。

及成公司則喊冤，指出緯晉公司原本的主要營收，逾9成是來自於面版廠奇美電子，2007年及成入主緯晉後，緯晉部分原始股東出走自立門戶，加上奇美併入群創公司後，由鴻海集團主導採購，對緯晉減少採購，加上產業外移至中國大陸及2008年金融海嘯等因素，緯晉營收已大不如前，和國內其他相同產業面臨的情況一樣，緯晉因此將部分廠房出售，並沒有涉及掏控等不法，相信檢調單位會加以釐清。



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