年終衝10個月成「金飯碗」！　近8成上班族想投身傳統產業

▲調查顯示，近7成9的上班族想要投身傳統產業，其中10大優勢最受青睞。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

過往被視為「夕陽產業」的傳統產業，在工業4.0的帶動下，隱形冠軍逐漸嶄露頭角，中美貿易戰衝擊科技業獲利，使得上班族心目中的「金飯碗」似乎悄悄起了變化。根據人力銀行調查，近7成9的上班族想要投身傳統產業，其中工時穩定、工作機會多等10大優勢，讓不少人躍躍欲試。

根據1111人力銀行「前進傳統產業意願調查」顯示，將近7成9的上班族有意願或是已經投身於傳統產業之中，其中又以碩士的意願最高，其次才是大學。

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調查也發現，傳統產業有10大優勢，吸引上班族加入這個產業，首先是「可學一技之長」以45.5%的比例奪下冠軍寶座，再者是「工時穩定」（42.9%）、「工作機會多」（29%）、「產業轉型升級中」（24.5%）與「看好產業前景」（22.3%）。

▲紡拓會與1111人力銀行合作「前進傳統產業意願調查」記者會，邀請紡織業者分享企業平均薪資水準與福利。（圖／記者劉姵呈攝）

至於第6至10名則依序為「周邊福利好（社團補助／員購價）」（21.3%）、「調薪機制」（19.9%）、「可累積相關人脈」（19.1%）、「產業已國際化」（18.7%）和「起薪具有競爭力」（17.7%）。

為提早布局全球市場，紡織業不只遠赴海外設廠，除了東南亞、東協之外，更前進歐洲、美國、中東等市場拓展業務，帶動相關人員前進海外機會大增，調查也顯示，5成3的上班族有意前進海外工作，而最想前往的地點包括大陸、日本、新加坡、越南以及馬來西亞。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，面對數位轉型，傳統產業在經營面、行銷面求才若渴，大量進用頂尖人才，同時也擺脫過去傳統薪資偏低的印象，像是有企業去年發出高達10個月的年終獎金，促使科技業的高學歷人才流動。