廣達旗下雲達攜手樂天打造虛擬原生網路　10月開台

▲雲達將於computex 2019展出雲端原生行動網路及電信虛化架構解決方案(NGCO)。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

廣達旗下雲達（Quanta Cloud Technology，QCT）今（27）日宣布攜手日本樂天、英特爾、紅帽等合作開發一完全虛擬化的5G ready的行動網路，是業界第一個實現這類創新網路的案例，日本樂天預計10月開台，雲達屆時也將有相關有新產品上市。

雲達是廣達集團百分之百持股的全資子公司，主要業務為資料中心解決方案、伺服器、儲存設備、交換機及整合式機櫃等。雲達是廣達旗下唯一主打品牌的子公司，廣達董事長林百里今日表示，一個公司沒有品牌好像缺了一個東西；廣達從2000年開始做伺服器，到今天已經成為世界最大伺服器供應商，迎向5G世代，公司也會積極布局5G雲端運算解決方案。

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雲達總經理楊麒令表示，雲達與英特爾、日本樂天以及紅帽所共同開發的5G創新架構，將使核心網路和邊緣網路更具成本優勢、擴充性以及提升服務的靈活性。雲達今年將產品組合從資料中心擴展到邊緣運算，並為客戶帶來以軟體為中心的設計，協助他們加速其5G上市時間。

楊麒令表示，雲達利用自身在資料中心產業所累積的虛擬化專業知識和技術經驗，為5G提供創新平台，今年Computex展出重點為世界首個完全虛擬化的雲端原生行動網路，及其甫獲Computex 2019 Best Choice Award 的新一代電信虛擬化架構解決方案（Next Generation Central Office，NGCO）。

新一代電信虛擬化架構解決方案（NGCO）是5G服務的關鍵要素，因為它可以使用單一的通用型伺服器（general purpose server）執行虛擬網路功能（Virtualized Network Functions，VNF）而提供多種功能，並不需要使用專屬且固定的設備，且新的架構將會破壞整個電信產業。

透過與領先廠商合作，雲達帶頭推動電信營運商計劃，部署並管理基礎架構的根本性改變，凸顯其作為5G生態系統推動者所發揮的關鍵角色。