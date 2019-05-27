配合金管會政策　富邦人壽將降低銷售純儲蓄型商品

▲富邦金控第1季法說會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

富邦金今日(27日)舉行法說會，市場關心金管會祭出政策，將建立研議訂定傳統型人壽保險門檻，衝擊各壽險公司高儲蓄型保單。富邦人壽副總董采苓表示，將多販售正保險合約服務利益（CSM）的商品，逐步降低純儲蓄型商品，多販售保障型商品，也會多銷售投資型商品。

富邦金總經理韓蔚廷也表示，保障型商品多是對壽險是好的，會依照金管會政策調整，相信整個產業會慢慢越來越健全。

請繼續往下閱讀...

另針對增資計畫，富邦人壽日前曾表示最低標準是資本適足率(RBC)250%，董采苓今表示，考量今年市場動盪，會視市場動盪做調整。

韓蔚廷受訪表示：「就今天這始點，我們沒有增資計畫，未來會看法規的要求，還有市場變化以及業務拓展需求，會彈性評估跟調整，就今天這時間點來說，沒有增資計畫。」

股東最關心現金股利，韓蔚廷表示：「還是要考慮整體獲利，股東有期望我們尊重，並考量公司中長期計畫，我們當然希望穩定配發政策、希望逐漸增加，但還是要考量公司長期整體發展。」

▲富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

富邦金第一季稅後淨利125億元，較去年同期16.4億元、下降24%，每股盈餘1.22元，同樣較去年同期下降24%，但每股盈餘仍是金控首位。截至3月底，富邦金總資產達7.84兆元，較去年同期成長12.5%，穩居國內第二大金控公司。截至3月底富邦金控淨值達5378億元，較去年同期成長2.4%，較2018年底回升17%。資產報酬率(ROA)為0.65%，股東權益報酬率(ROE)達10.01%。

富邦金也公布，4月份自結稅後淨利44.6億元，累計今年前4月自結稅後淨利169.61億元，每股盈餘(EPS)達1.66元，穩居金控每股獲利之首。

富邦人壽第一季稅後淨利30.69億元。由於台幣利變躉繳壽險保單停售效應及分期繳傳統壽險商品帶動，第一季初年度保費（FYP）達646億元，較去年同期大幅成長34.3%，躍升業界第一。

在初年度保費的帶動下，第一季總保費收入(TP)達1604億元，較去年同期成長13.5%，為業界第二；初年度等價保費(FYPE)達152億元，較去年同期成長23.1%，排名業界第二。新契約價值(VNB)達87億元，較去年同期成長30.1%。各通路初年度保費及初年度等價保費皆成長，特別是外部銀行的貢獻增加。

投資資產部分，富邦人壽3月底總投資資產達3.788兆元，較去年同期成長9.3%，但因為去年同期股票利得較高，因此今年第1季股票資本利得較去年同期減少4成，股票現金股利也較去年同期減少27%，連帶影響第一季總投報率。

富邦人壽表示，第一季增加國內固定收益類型資產，後續將視市場投放國內股票、國外債券等資產。經常性投資收益為投資收益主要來源，2019年第一季經常性投資收益的成長幅度較總投資資產成長率高，希望長期經常性收益持續改善，債券類資本利得表現良好，外匯相關支出較去年第四季下降。

避險部分，富邦人壽表示，避險成本已出現改善曙光，較去年第4季大幅改善，避險前及避險後經常性收益率均有提升。富邦人壽負債成本持續改善，金融資產未實現餘額回升，受惠於國內外股債金融資產上漲，因此帶動淨值回升。截至3月底，富邦人壽外匯變動價格準備金餘額約為100億元。

▲富邦人壽執行副總董采苓。（圖／記者戴瑞瑤攝）

台北富邦銀行第一季稅後淨利60.36億元，年成長21.9%。受惠於手續費淨收益及金融商品淨收益增加，帶動整體淨收益較去年同期成長13.4%，達118億元。

在授信組成方面，房貸與其他消金放款穩定成長，分別較去年同期成長5.2%及10.0%；若不計入政府放款，授信餘額較去年同期成長2.0%。企業授信部分，外幣放款較去年同期成長2.7%，主要來自海外分行的貢獻，中小企業授信佔比提升，餘額較去年同期成長2.1%。

北富銀總經理程耀輝表示，今年授信資產上，確實較去年同期有做一些調整，直接對政府的貸款部分減少，台幣放款餘額也下降，但海外的外幣授信成長幅度大，新加坡、越南都是30%到50%成長，整體利息淨收益是提升的，第二季預計會成長2%到3%。

北富銀手續費淨收益較去年同期成長5.7%，受惠於保險手續費淨收益成長21.9%，固定收益類商品銷售也成長，帶動財管手續費淨收益較去年同期成長7.2%。海外分行淨收益較去年同期成長76%，在海外分行放款成長帶動下，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達16.7%。

韓蔚廷表示，海外分行獲利成長76%。第一是因為基期不高，台商業務一直以來都穩定成長，外幣存款高，主要就是台商在美元存款，第二是當地企業業務，跟當地企業多年建立往來關係。

▼ 北富銀總經理程耀輝。（圖／記者戴瑞瑤攝）