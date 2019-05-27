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COMPUTEX明開跑！AMD、Intel、微軟大咖力挺　參展攤位年增1成

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▲▼中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水與AMD美商超微半導體公司總裁暨執行長蘇姿丰博士邀請國內外合作夥伴共同分享建構全新高效能運算產業體系的關鍵。（圖／貿協提供）

▲外貿協會秘書長葉明水與AMD美商超微半導體公司總裁暨執行長蘇姿丰博士邀請國內外合作夥伴，共同分享建構全新高效能運算產業體系的關鍵。（圖／貿協提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX）將在5月28日至6月1日盛大展出，外貿協會今（27）日舉行展前記者會預告今年5大亮點主題，同時也力邀AMD、Intel、Microsoft等科技大廠在展期間輪番推出「CEO Keynote」主題演講，外貿協會秘書長葉明水表示，今年共吸引1685家廠商參展，使用5508個攤位，參展攤位數較去年成長近1成。

外貿協會秘書長葉明水表示，去年世界經濟論壇（WEF）將台灣與德國、美國、瑞士並列為4大「超級創新者」，代表本土科技產業及相關市場的創新活力備受國際肯定，期望透過COMPUTEX集結台灣與全球資源，提供科技交流、思維創新和資源整合的全方位平台。

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▲▼中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水與AMD美商超微半導體公司總裁暨執行長蘇姿丰博士邀請國內外合作夥伴共同分享建構全新高效能運算產業體系的關鍵。（圖／貿協提供）

今天展前國際記者會首度新增「CEO Keynote」，以新世代高效能運算為題，邀請AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）擔任主講人，探討高效能運算技術發展如何帶動運算與產業創新，而明天英特爾（Intel）主題演講在開展首日登場，連續17年舉辦的Microsoft Keynote Forum則將在展覽第2天舉行。

今年COMPUTEX首度串聯聯南港展覽館1館、2館、世貿一館及台北國際會議中心，聚焦「AI & IoT（人工智慧與物聯網）」、「5G（第五代行動通訊）」、「Blockchain（區塊鏈）」、「Innovations & Startups（創新與新創）」和「Gaming & XR（電競與延展實境）」等5大主題，並首次結合台北5G國際高峰會，深度剖析最新技術觀點與產業趨勢。

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關鍵字：貿協,台北國際電腦展,COMPUTEX,區塊鏈,5G,人工智慧

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