COMPUTEX明開跑！AMD、Intel、微軟大咖力挺　參展攤位年增1成

▲外貿協會秘書長葉明水與AMD美商超微半導體公司總裁暨執行長蘇姿丰博士邀請國內外合作夥伴，共同分享建構全新高效能運算產業體系的關鍵。（圖／貿協提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX）將在5月28日至6月1日盛大展出，外貿協會今（27）日舉行展前記者會預告今年5大亮點主題，同時也力邀AMD、Intel、Microsoft等科技大廠在展期間輪番推出「CEO Keynote」主題演講，外貿協會秘書長葉明水表示，今年共吸引1685家廠商參展，使用5508個攤位，參展攤位數較去年成長近1成。

外貿協會秘書長葉明水表示，去年世界經濟論壇（WEF）將台灣與德國、美國、瑞士並列為4大「超級創新者」，代表本土科技產業及相關市場的創新活力備受國際肯定，期望透過COMPUTEX集結台灣與全球資源，提供科技交流、思維創新和資源整合的全方位平台。

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今天展前國際記者會首度新增「CEO Keynote」，以新世代高效能運算為題，邀請AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）擔任主講人，探討高效能運算技術發展如何帶動運算與產業創新，而明天英特爾（Intel）主題演講在開展首日登場，連續17年舉辦的Microsoft Keynote Forum則將在展覽第2天舉行。

今年COMPUTEX首度串聯聯南港展覽館1館、2館、世貿一館及台北國際會議中心，聚焦「AI & IoT（人工智慧與物聯網）」、「5G（第五代行動通訊）」、「Blockchain（區塊鏈）」、「Innovations & Startups（創新與新創）」和「Gaming & XR（電競與延展實境）」等5大主題，並首次結合台北5G國際高峰會，深度剖析最新技術觀點與產業趨勢。