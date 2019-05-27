蘋果收購氣喘監測新創公司Tueo Health　布局醫療保健

▲蘋果近期致力於在其產品列中添增更多與醫療保健相關的功能。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

蘋果近來不斷深根醫療保健領域，據CNBC引述知情人士報導，蘋果收購一家名為Tueo Health的小型新創企業，該公司正在開發一套協助父母監測睡眠中兒童氣喘症狀的系統。

Tueo Health正在開發一款可與商用呼吸感測器配合的應用程式，以協助管理兒童的氣喘狀況。若孩童的呼吸在夜間發生變化，該應用程式會自動向父母發送警報。Tueo Health於2017年完成了110萬美元的種子輪投資；2018年，該公司執行長兼聯合創辦人Bronwyn Harris及營運長Anura Patil將個人LinkedIn資料上的雇主改為蘋果，估計蘋果完成Tueo Health的收購便是在這段時間前後。目前尚不清楚蘋果收購Tueo Health的金額。

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蘋果近期致力於在其產品列中添增更多與醫療保健相關的功能，特別是Apple Watch。如去年蘋果發表的第4代Apple Watch便添增了心電圖功能及跌倒偵測等功能。據彭博報導，蘋果預計將會在iOS 13中進一步改進iPhone的「健康」應用程式功能，如添增女性生理期追蹤功能等。相關更新將於6月3日蘋果年度開發者大會中宣布。

庫克對醫療保健領域充滿雄心壯志，他於今年1月接受CNBC專訪時指出，他認為醫療保健將是「蘋果對人類最偉大的貢獻」。蘋果近來已2度收購醫療保健領域的企業，包括其於2016年收購的新創企業Gliimpse及2017年收購的Beddit，前者為開發用於匯集醫療紀錄的技術，後者則為一家研發睡眠感測器的公司。