加熱式菸、電子菸可不可進口　綠委：先課稅再說

▲加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

針對加熱式菸、電子菸可不可以進口，現在財政部仍在與衛福部協商當中，但是民進黨立委江永昌表示，不論衛福部要不要讓加熱式菸、電子菸進口，都應該先課到稅。

財政部立法院財委會今日將審查「海關進口稅則部分稅則」修正草 案、「所得稅法第14條、第126條」 修正草案及「所得稅法第 17 條」。財政部長蘇建榮到立法院接受質詢。

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但是針對加熱式菸品，江永昌批評財政部的態度反覆。江永昌表示，去年18歲以上有吸菸的人口就有14.5%，共有287.2萬人抽菸。

財政部一開始說，加熱式菸品是由菸草支撐器及充電器組成，使用時將菸草放入裝置加熱中，其主要成分為水、甘油及尼古丁，類似電子煙或電子霧化器，非屬《菸酒管理法》所稱的「菸」。但國庫署今年又說，至於「劣菸」是指違反菸害防制法尼古丁或焦油含量規定，因此依《菸酒管理法》無法禁止加熱式菸草產品菸柱輸入。江永昌認為，國庫署對於加熱式菸的定義及說法，反覆不定。

江永昌說，即使如此，政府也無法阻止民眾吸食加熱式菸，光最大品牌iQOS在臉書上的社團就好幾個，最大的有5萬人，幾個社團加起來會員數有17.3萬。但是財政部對於加熱式菸到底課到什麼稅？關稅？菸稅？還是營業稅？不能說不合法就不課稅，他舉例像是違章建築也同樣課房屋稅是一樣的道理。

所以江永昌認為，不論衛福部是否認同加熱式菸進入，應該先課到稅，而且他覺得，如果是依照菸酒管理法規範，如果歸類其他菸品，每公斤課徵1590元又太少，他認為應該新增項目，對加熱式菸課徵稅應該另外的稅率計稅。

江永昌建議，財政部應針對電子菸、加熱式菸品制定獨立的菸稅規範，將其列入課稅範圍，以免我國稅基流失。財政部長蘇建榮強調，目前加熱式菸的納管，還持續與衛福部協商當中。

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