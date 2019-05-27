與巴菲特共進午餐的機會又來了！起標價78萬元

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

股神巴菲特（Warren Buffett）縱橫股市多年，自有一套投資心法和人生智慧，從20年前開始，他每年都會舉辦一場慈善午餐活動，開放有意與他共進午餐，討教人生智慧的人競標，19年下來已經累積高達近3000萬美元的善款，而這次的拍賣預計將於美國舊金山時間31日結標。

綜合外電報導，今年的巴菲特慈善午餐活動已於美國拍賣網站eBay以起價25,000美元（約新台幣78萬6485元）開始競標，午餐地點選在巴菲特相當喜愛的一家紐約牛排館。本次得標的金額將捐給慈善機構Glide，該機構主要是協助面臨飢餓、貧困和無家可歸的民眾。

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▲巴菲特慈善午餐活動競標頁面。（圖／翻攝拍賣網站ebay）

近年大型科技公司蓬勃發展，連帶提高舊金山的生活成本，住房危機也隨之而來，Glide執行長Karen Hanrahan指出，舊金山目前至少有8000人無家可歸，因此該機構希望能給予這些無家可歸的人幫助，像是提供伙食、成癮問題治療以及心理健康問題協助等等。Karen Hanrahan強調，雖然大城市的發展帶來財富，但也助長了貧富差距。

巴菲特在一份聲明中表示，這些無家可歸的人，社會其他人可能已經放棄了，但Glide將給他們一次機會，「它的所作所為，將讓人類在生命中發現希望。」

今年是巴菲特慈善午餐活動第20年，在前19次中，以2012和2016年的得標金額最高，兩年皆是345萬6,789美元；去年得標金額為330萬100美元，19年下來已經累積高達近3000萬美元的善款。本次慈善午餐活動結標時間訂在美國舊金山時間31日晚間7:30。