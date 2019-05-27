「左營地下道平面化」路燈排水都還沒好！高市府：7月底才全面完工

▲高雄左營地下道平面化通車典禮。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄左營地下道平面化，27日舉行通車典禮，但都要通車了，就被臉書粉絲團「高雄歹過日」抓包，PO文指出「這樣是要怎麼通」，包含路燈照明、排水設施、安全標誌都還沒弄好，對此，高雄市府解釋目前是第一段通車，7月底會完面完工，而且地下道完成後，往後就不會有淹水狀況。

▲粉絲團PO出照片質疑通車只為好大喜功。（圖／翻攝臉書「高雄歹過日」）

高雄市長韓國瑜出席「左營地下道通車典禮」，雖然剪綵儀式不少市議員和里長參加，場面浩大，但臉書粉絲團「高雄歹過日」，就po出照片，表示要這個路段「是要怎麼通」，網友指出「通車的道路，路燈照明還沒做好，車道限速還沒處理完善，雙邊排水設施沒有設立完全，機車道兩側安全標誌沒有設立完畢，根本是罔顧安全」。

▲粉絲團PO出照片質疑通車只為好大喜功。（圖／翻攝臉書「高雄歹過日」）

對此高雄市副市長李四川表示，「左營地下道全長將近4百多公尺，深度有將近7公尺，大概有兩層樓的深度，那本來預定在5月底要完工，今天大概提前3天，雖然拆橋看起來好像比較簡單，但假設沒有紮紮實實滾壓，也許以後會有下陷，所以我們所有的施工團隊不敢輕忽」。

▲高市副市長李四川。（圖／記者吳奕靖攝）

李四川進一步提到，地下道完成以後，最大的優點就是，往後就不會有淹水的況狀，而包含旁邊人行道及側溝，7月底之前全部完成。