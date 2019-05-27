比特幣再創今年新高價　一度漲破8900美元

▲比特幣（Bitcoin）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

比特幣（Bitcoin）近期價格頻頻創下新紀錄，格林威治時間26日，比特幣價格一度來到8,937.25美元，是自2018年5月11日盤中以來最高的價格。

據CNBC報導，比特幣在過去幾周一直呈現上漲趨勢，今年以來已經上漲超過140％以上。報導分析認為，近期比特幣上漲主要是因為有公司推出加密貨幣相關產品的情況有所增加，例如手機製造商宏達電（HTC）發布了一款協助用戶儲存虛擬貨幣的智慧型手機；社群網站Facebook也傳出正在開發自己的加密貨幣；以及富達投資（Fidelity）創立一家新公司以協助投資人交易比特幣。

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比特幣去年價格一度來到19,000美元的高峰，但隨即開始下跌，近期比特幣連續出現反彈，讓該幣從去年12月的低谷反彈超過90％，贏過其他加密貨幣，價格在今年5月初回到6000美元以上，之後價格仍持續飆漲，26日價格一度來到8,937.25美元，是自2018年5月11日盤中以來最高的價格。

加密貨幣投資銀行Galaxy Digital創辦人兼執行長Michael Novogratz日前向《彭博》表示，目前在加密貨幣領域中，唯一有價值的就是比特幣，「我現在對比特幣的感覺比我職業生涯中的任何時候都要好」他也認為比特幣未來有機會繼續上漲。

據coindesk的數據，截至台灣時間27日下午2時58分，比特幣的價格為8,762.44美元，上漲約9.5％。