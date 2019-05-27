緯穎發表全新邊緣伺服器平台　掌握邊緣運算商機

▲緯穎日前掛牌上市。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

緯創旗下白牌伺服器廠緯穎（6669）今（27）日推出全新5G邊緣運算平台，此平台基於諾基亞主導的OCP OpenEDGE規格所設計，迎向5G世代，推動整體生態鏈。

緯穎科技資深副總暨技術長張順來博士表示，很高興能透過開發OCP (Open Compute Project) OpenEDGE開放硬體規格與相關韌體開發套件，擁抱5G邊緣運算商機。緯穎的EP100平台將能協助電信營運商以彈性且高效率的架構，建構新一代Cloud RAN與電信機房 (Central Office)，以滿足5G時代低延遲、大量的資料處理需求。



諾基亞雲端RAN產品管理Hannu Nikurautio表示，諾基亞自2018年4月推出了Nokia AirFrame開放式邊緣運算平台，緯穎採用此規格、並推出新品，不僅推進整體生態鏈發展重要一步，也為遠端邊緣（far edge）資料中心提供了更加多元的選擇，避免被單一供應商鎖定。

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緯穎EP100是一款3U的5G邊緣運算系統平台。基於諾基亞主導的OCP OpenEdge規格所設計。支援至多五個1U半寬的伺服器，也可按照應用需求，彈性的加入2U半寬或1U全寬的伺服器組合。透過靈活配置EP100的組合與系統數，能夠滿足電信營運商從基地台端到區域電信機房間，不同應用對運算效能的需求。



緯穎亦將開發整合OpenRMC, OpenBMC與OSF (Open System Firmware)的韌體開發套件(Firmware Development Kit)，並將納入OCP開源社群，以號召更多的供應鏈夥伴加入，一同開發更完整、創新的5G邊緣運算平台。