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快訊／郭台銘投資高雄蓋智慧工廠地已經買：「正在跟韓國瑜約見面」

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記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（27日）來到東森接受節目專訪前，被媒體問到是否會在6月1日韓國瑜凱道造勢前見面，郭台銘表示，高雄的地已經買好，目前正在安排與韓國瑜團隊規劃見面時間。

▲▼《這！不是新聞》首播專訪郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲《這！不是新聞》首播專訪郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

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郭台銘首先針對6月1日韓國瑜凱道造勢表示，不管是韓粉，還是郭粉，只要是中華民國粉，他就預祝全都出來支持候選人，並認為韓國瑜辦造勢活動很內行，所以就算來個3、5萬人也不意外，但是他現在專心做事，認為拚選舉，不是拚造勢，而是拚經濟。

▲▼《這！不是新聞》首播專訪郭台銘,主持人陳斐娟。（圖／記者李毓康攝）

▲《這！不是新聞》主持人陳斐娟專訪郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

至於是否會在造勢前見面，郭台銘表示，高雄的地已經買好，目前正在安排與韓國瑜團隊規劃見面時間。

據悉，郭台銘今年3月17日與高雄市政府經發局簽署MOU，預計將在高雄和發產業園區購置約1.2萬坪土地，投資興建一座智慧工廠，生產伺服器等相關產品，並已經透過鴻海旗下子公司在5月24日將3％土地申購保證金匯入和發產業園區指定專戶。

郭台銘表示，最近每一個下鄉行程，握著民眾、攤販、基層勞工的每一雙手，他真正知道他們想要的是什麼，像是他下鄉參訪火鍋店，建議他們做中央廚房、用AI大數據，強調「這就是實幹」，不光只是吃夜市，而是看到很多可以改善的空間，就提供協助攤商去做，幫助他們把「庶民經濟」結合「知識經濟」，並強調「這才是真正的拚經濟。

延伸影音...

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,高雄,韓國瑜

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