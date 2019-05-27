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受貿易戰衝擊台、韓股市上週持續失血　東協股市受惠轉單效應內外資追捧

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▲▼亞洲主要股市外資買賣超情形。（圖／摩根投信提供；資料來源／彭博；統計至5月24日，印度、馬來西亞統計至5月23日）
▲亞洲主要股市外資買賣超情形。（圖／摩根投信提供；資料來源／彭博；統計至5月24日，印度、馬來西亞統計至5月23日）

記者劉姵呈／綜合報導

中美貿易戰未歇，加上美國制裁華為問題持續延燒，市場投資情緒偏向保守，加上華為受制裁恐衝擊台韓等相關供應鏈廠商，以科技業為主的台、韓兩大股市上週仍持續失血，台股上週遭外資減持14.36億美元，不僅連3週失血，失血金額更是2018年10月15日當週以來最高，也為上週外資賣超最多的亞股。

值得注意的是，即使中美貿易戰爭仍持續上演，但東協市場反而因此有望獲得轉單效應等利多，內外資率先加碼卡位，因此東協股市上週表現相較東北亞台韓股來得亮眼，印尼股市上週強彈3.97%，漲幅僅次於印度，菲律賓股市也大漲2.15%，泰股小漲0.37%，僅有越南與馬來西亞股市走跌，但跌幅都在1%內。

不過，印度股市在現任印度總統莫迪與其執政黨聯盟贏得壓倒性勝利之後，市場看好印度未來的政策紅利改革，國際資金對印度市場旋即轉持正面態度，上週買超5.55億美元，更是今年來外資加碼最給力的亞洲股市，金額逾96億美元，推升印度股市單週大漲近4%之多。

請繼續往下閱讀...

而上週外資買超泰國與越南股市，且買超越南金額為2.19億美元，創去年10月8日當週（33週）來單週買超之最，泰國股市則是中止連3週賣超窘境。

▼華為受制裁衝擊台韓等相關供應鏈廠商，外資上週賣超以台、韓股最多。（示意圖／123rf）
▲▼示意圖,財經,財政,財富,金融,股市,銀行,貨幣,有錢,經濟,投資,金錢,全球。（圖／123rf）

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，美國商務部把華為及子公司納入貿易黑名單後，包括Google、Intel和高通等企業紛紛表示終止相關業務，雖然20日美國商務部發布允許美國企業維持向華為提供服務與出口的90天寬限期，意在減緩禁令立即上路的衝擊，但不明朗的發展明顯不利其供應鏈廠商營運展望，導致亞股部分市場受到較大的衝擊。

張乃文認為，美國總統川普對於華為的動作，仍是以逼促中方在談判桌上妥協為目的，且華為擁有大量5G專利技術，完全封殺恐會拖累整個產業的發展與全球的景氣，在6月G20會議雙方領導人見面前，恐會影響整體亞股投資情緒。

不過整體來看，張乃文表示，光是5月以來，MSCI新興亞洲指數已下挫近一成，超越同期間MSCI新興歐洲的-0.59%與MSCI新興拉美-6.06%跌幅，在三大新興市場中吊車尾，導致MSCI新興亞洲指數今年來漲幅銳減至2.32%；建議投資人此時宜將亞洲資產納入債券標的，同時，股票資產透過高息股布局，由股息與債息來創造下檔保護，降低整體資產的波動風險。

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關鍵字：台股,韓股,亞股,東協,印度股市,新興市場,外資,美中貿易戰

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