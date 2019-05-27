華為禁令終止程度　Arm：目前變數還很多

▲針對華為禁令，Arm官方表示，目前變數還很多。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

全球IP矽智財授權廠商Arm今（27）日舉辦了Computex 2019展前記者會，會中Arm官方被問到了此次針對的華為禁令會做到什麼樣程度；對此，Arm IP產品事業群總裁Rene Haas表示，目前與華為合作終止的變數還很多，此時此刻無法透露太多細節。

▼Arm IP產品事業群總裁Rene Haas認為，目前與華為合作終止的變數還很多，因此無法仍透露太多細節。（圖／記者邱倢芯攝）

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根據現前的消息指出，Arm已經指示員工「停止所有與華為和其附屬公司的有效合約、支援服務及任何未落實的承諾」，以遵循美國近日實施的貿易限制。主因在於，ARM的晶片設計包含「美國原產技術」，因此受到美國政府禁令的影響。

外界都相當關注，Arm對於華為的禁令到底會做到什麼樣的程度？有產業分析師認為，如果Arm只有在IP的部分停止合作往來，那麼影響的部分可能就是往後消費性電子產品無法繼續正常出貨。

「但如果Arm連指令集架構的部分都禁止，那麼華為真的會被逼到絕境。」該分析師解釋，華為除了消費性產品外，還有很大一部份業務在於電信伺服器的銷售，若是伺服器的處理器指令集架構也被禁止，那麼華為真的會被川普逼到絕境。