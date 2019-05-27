貿易戰消息反覆不定　電子休兵、傳產金融股力撐台股震盪小漲5.85點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股三大指數上周五反彈收紅，台股今（27）日早盤一度上漲逾35點，但因受到中美貿易戰及美國封殺華為負面效應持續顯現，股王大立光再遭重擊，今日領跌光學元件及手機零組件廠，指數開高走低，盤中指數翻黑，在平盤附近震盪。在傳產、金融股力撐下，集中市場加權指數小漲5,85點，收10,334.13點，漲幅0.06%，成交量再創低為新台幣918.8億元。

觀察盤面上光學元件及手機零組件廠成為重災區，大立光（3008）終場下挫2.25%收3,690元；台光電（2383）及聯茂（6213）等今天盤中股價同步探底，跌幅有3%、6%不等。而台積電（2330）翻黑下跌0.86%至231元；鴻海（2317）一度翻黑，但終場力守平盤。

由於電子類股因市場不確定因素大增，引發資金湧入傳產與金融股避險，像是水泥股嘉泥（1103）大漲4.55%；汽車股裕隆（2201）直奔漲停收23.95元；王道銀行（2897）大漲3.13%表現最好、三商壽（2867）也上漲約1.43%收10.65元；紡織族群中，如興大漲9.47%、嘉裕（1417）受到母公司裕隆激勵大漲5.4%、聚陽（1477）、三洋紡（1472）、利華（1423）都上漲逾2%。

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營建指數今日也強漲快3%，觀察盤中營建族群的表現，包括冠德（2520）狂飆逾9%、華固（2548）、隆大（5519）終場也都大漲逾5%。

法人指出，台股面臨比之前年線或缺口等更大的壓力，加上5、6月產業面缺乏更大的基本面利多題材，因此台股震盪將加劇；不過，因新台幣已有明顯初步止貶訊號，加上台股擁有4%以上的現金股息殖利率，居亞股之冠，選股可以朝不錯的股息殖利率，以及2019年是否具有題材性方向篩選。