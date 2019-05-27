高手在民間！雲林傳說中的「報稅神器」　財長都心動了

▲民進黨立委施義芳提到雲林地區流傳一款報稅神器，當家族人口眾多時，很快就可以算出怎麼報最省稅，連財政部長蘇建榮都很心動。（圖／記者黃克翔攝、資料照）

記者吳靜君／台北報導

稅務員開發的「報稅神器」，財政部長蘇建榮也心動了！民進黨施義芳今（27）日表示，雲林地區大家口耳相傳有一個省稅神器，只要把家族成員的所得資料輸入，就可以知道由誰報稅最有利。這番話聽得財政部長蘇建榮頗為心動，直說考慮明年報稅時修正報稅系統時可以使用。

財政部立法院財委會今日將審查「海關進口稅則部分稅則」修正草 案、「所得稅法第14條、第126條」 修正草案及「所得稅法第 17 條」。蘇建榮到立法院接受質詢。

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施義芳指出，雲林地區口耳相傳有一個超強的省稅的程式只要輸入家族的成員的所得資料，就可以算出以誰報稅比較有利。雲林地區大家族多，兄弟姊妹、人口眾多，所以計算稅務資料相當複雜，比如有5個兄弟姊妹，父母要由誰扶養，如果兄弟姊妹用現在的報稅軟體，就要各算1次，才知道誰來扶養比較省稅，這對大家族來說是一種困擾。

施義芳說，中區雲林分局有一名基層稅務員，為解決民眾困擾，用Excel寫出一套試算程式，算一次就能找到最省稅的扶養方式，相當好用。經口耳相傳，目前中部有6個國稅局分局、19個稽徵所採用。

蘇建榮聽了之後，也頗為心動，說希望能與該稅務員會面，可以的話，也想將此「報稅神器」納入明年報稅系統使用。