減稅紅包富人更有利　減稅超過5000萬者23戶

▲國民黨籍立委曾銘宗質疑，財政部去年的稅制優化制度，有23戶減稅超過5,000萬元，是富人得利。（圖／記者陳政錄攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（27）日到立法院財政委員會接受質詢，國民黨立委曾銘宗直指，根據財政部的統計，去年的稅制優化政策，減稅1億元到3億元者，共有10戶、5000萬元到1億元者，有23戶。

財政部去年調高所得稅4大扣除額，包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額以及幼兒學前扣除額，讓民眾今年報稅時相當有感。但值得注意的是，最高稅率從45%調降至40%；以及股利所得可以合併計，但是最高8.5%或者8萬元可以扣抵；或者分開計稅，稅率28%，富人減稅更有感。

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曾銘宗表示，根據財政部的估計，減稅1億元到3億元的戶數，有10戶、5000萬元到1億元的，有13戶；2000萬到5000萬者，有46戶；1000萬到2000萬者，122戶；500萬到1000萬有177戶；100萬到500萬戶數有710戶；176元到100萬元，有8310戶。

▲財政部評估，減稅紅包報稅減稅利益情形。（圖／國民黨立委曾銘宗提供）

總而言之，減稅超過5000萬元者，共計23戶，顯示去年的稅改、稅制優化，更偏向富人、股市大戶。所以曾銘宗提出學貸扣除額，讓有學貸壓力的新鮮人在報稅上可以更為輕鬆。財政部長蘇建榮則回應，財政部調高薪資扣除額，就已經將新鮮人的學貸因素考量進去，加上依據現在的單身的新鮮人，薪水在3萬元以下者，幾乎不用繳稅，新增學貸扣除額對於年輕人來說幫助不大。

國民黨立委費鴻泰也直指，蔡英文政府減稅是為了這23個有錢人，根本沒想到2,300萬人民，行政院長蘇貞昌在與工商協進會早餐會時指示取消印花稅也是嘉惠有錢人。