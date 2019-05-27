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六福皇宮經典菜在家吃得到！六福搶攻外食市場營收上看2600萬元

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▲六福集團從去年11月開始，以「六福首選」為品牌，在各大實體及虛擬零售通路推出冷凍冷藏料理包，看中的正是每年高達500億產值的外食商機。圖為六福旅遊集團董事長莊豐如。（圖／記者黃克翔攝） 

▲六福集團從去年11月開始，以「六福首選」為品牌，在各大實體及虛擬零售通路推出冷凍冷藏料理包，看中的正是每年高達500億產值的外食商機。圖為六福旅遊集團董事長莊豐如。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰下，飯店、食品、運輸等內需型類股成資金避風港，六福旅遊集團近年力拚餐飲零售有成，將六福皇宮著的經典菜色製作成冷凍包料理，搶攻外食商機，今年挹注營收目標上看2600萬元，加上近期春遊補助掀起國旅熱潮，今年營運可望呈現V型反轉。

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物價高漲，消費者對於快速且簡單的即時料理需求日益成長，六福看準市場趨勢，從去年11月開始，以「六福首選」為品牌，在各大實體及虛擬零售通路推出冷凍冷藏料理包，看中的正是每年高達500億產值的外食商機。

六福主管表示，六福首選品牌嚴選六福皇宮的經典菜色，如濃湯醃篤鮮等功夫菜，以「上海醃篤鮮」冷凍料理包在電商及零售通路販售，上市以來熱賣超過3000包；而主打粵味的六福客棧，則以蟹黃蒸燒賣、蘿蔔糕等料理搶市，開賣至今也有8000包的好成績。

▲六福皇宮經典菜色變身「上海醃篤鮮」料理包熱賣，上市半年已銷售3000包。(圖／六福旅遊集團提供)

▲六福皇宮經典菜色變身「上海醃篤鮮」料理包熱賣，上市半年已銷售3000包。(圖／六福旅遊集團提供)

「餐飲是飯店業的強項，冷凍料理包則是飯店優勢的延伸，六福首選的長銷型商品推出至今半年時間，營業額已突破1000萬元，今年電商與零售通路的年營收目標上看2600萬元。」六福集團主管表示。

另外，六福集團受惠於六福客棧申請危老重建過關，將改建為20層樓以上的商用大樓，總價值保守估計60億元，近期激勵買盤持續敲進，今天股價翻紅， 盤中股價最高來到每股7.12元。

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關鍵字：六福,六福皇宮,六福首選,六福客棧,電商,零售,冷凍料理包

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