中美貿易戰衝擊消費者信心　投資股票時機創歷史最大跌幅

▲根據調查，5月消費者信心指數（CCI）調查的總數為79.48點。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布5月消費者信心指數（CCI）調查的總數79.48點，與4月相較下降5.85點，然而6項指標中下降指標有4項，其中又以投資股市時機下降幅度最大，一舉創下歷史最大跌幅，唯一上升的指標是物價水準，而國內經濟景氣則持平。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布5月消費者信心指數（CCI）調查，其中有4項指標下降、1項指標上升、1項指標持平。唯一上升的指標是「未來半年國內物價水準」，總數48.6點，較上月上升0.4點，也是連續15個月低於50點；持平的指標則是「未來半年國內經濟景氣」，調查來到85.3點。

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下降幅度第一的是「未來半年內是不是投資股票的好時機」達60.6點，與上個月調查結果相較下滑35.8點；下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，這次調查結果為101點，較上個月下降0.6點；下降幅度第三、第四的指標「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果依序為91.7點、89.8點。

▲中美貿易談判詭譎多變，引發投資人對金融市場信心不足。（圖／記者呂佳賢攝）

從絕對水準來看，6項指標中只有「未來半年國內就業機會」偏向樂觀指標，其餘5項皆為悲觀指標；子指標分數在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為128.3點，較上月的調查結果下降1.6點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也較上月下降，不過依然呈現樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任表示，本次調查中5項指標表現持平，只有投資股市時機呈現重挫走勢，不僅改寫69個月以來最低水準，同時也創下歷史最大跌幅，連帶影響消費者信心指數下跌5.85點。

吳大任進一步指出，台股儘管目前仍守穩在萬點關卡之上，不過中美貿易談判原先市場情緒較為樂觀，不料雙方互祭高額關稅，再度轉為悲觀，然而近期美國總統川普又釋出談判將有好結果的消息，因此後續仍得持續關注，若股市回穩，消費者信心可望跟著回升。