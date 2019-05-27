Windows、MAC、平板線上報稅不卡卡　全是這位「酸民」幫的忙

▲報稅軟體難用到爆炸提案人卓致遠就是唐鳳口中那位「酸民」。（圖／翻攝自YouTube／PDIS: Public Digital Innovation Space）

財經中心／綜合報導

報稅季正式在1日開跑，從去年開始改版過的Web線上版（MAC、LINUX、平板）報稅就獲得不少好評，今年再增加Windows線上版，讓民眾有更多報稅的方式。其實這一切都要歸功於「酸民」卓致遠當初在全民來Join「公共政策網路參與平臺」的抱怨，才讓沿用多年的系統被重新設計。

去年行政院政務委員唐鳳曾在臉書上表示，2017年時，卓致遠在全民來Join「公共政策網路參與平臺」上的「提點子」專區發起「報稅軟體難用到爆炸」連署案，他提到，「當下全臺灣包含卓致遠本人在內，可能都沒有人相信，這麼一個充滿『負能量』的提案，竟然能夠促成政府部門與民間參與者，透過反覆的溝通與協作，共同完成報稅系統的改版，帶來更好的體驗。」

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▲「報稅軟體難用到爆炸」連署案頁面。（圖／翻攝全民來Join「公共政策網路參與平臺」）

「對大部分的報稅人來說，可能今天（2018年5月1日）並不特別，但是對Join平臺、開放政府聯絡人制度（Participation Officer, PO）來說，卻是一個里程碑」，唐鳳表示，感謝卓致遠、所有連署和參與協作的人、財政部與業務同仁，「因為有你們的付出，才有新版的報稅系統，謝謝你們。」

當時就有許多網友給予新的報稅系統正面的回饋，「原本連下載系統都要超久，現在大概10分鐘就好了」、「每年都覺得難用，今年很有感」、「今年是我第一次上線完成報稅，再也不用到國稅局大排長龍」、「 早上已完成申報，非常順暢」、「超方便的。」但也有人質疑，根本是請人來教，又當作自己政績。對此，卓致遠曾親自回應，「我沒有教喔，而是和各個單位一起合作整理。」

時隔一年，Web線上版除了與去年一樣提供MAC、LINUX、平板外，今年還新增Windows線上版，讓使用Win7以後版本使用者可以離線、線上版操作，民眾只要有讀卡機，不用下載軟體就能申報，或親自、委託他人至國稅局臨櫃查詢。此外，今年報稅調整四項扣除額，包含標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙扣除額以及學前幼兒扣除額，且調降最高稅率，從45%調降到40%。

▲報稅進入最後一周，還有100多萬戶的民眾還沒有報稅，手腳要快避免錯過報稅截止日。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

綜合所得稅申報自5月1日至31日止，財政部長蘇建榮今（27）日指出，到目前為止已經報稅的民眾已經有492萬戶，剩下約138萬戶還沒申報，已申報占比大約78%，剩下22%還未申報，他表示，目前民眾透過網路報稅，除少數個案之外，整體報稅還算順利。