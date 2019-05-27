趁貿易戰紡織業搶人才祭10個月年終　儒鴻：不會低於年薪期待值120萬



▲紡拓會與1111人力銀行合作「前進傳統產業意願調查」記者會，邀請紡織業者儒鴻、旭寬來分享企業平均薪資水準與福利，以及投入紡織業的成功案例來分享。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中美貿易戰的延燒，讓許多科技電子產業受到相當大的衝擊，而許多人也開始注意到受惠於此波貿易戰轉單效應最大的贏家紡織業。而跨領域科技人才需求迫切，紡拓會首度號召60家紡織企業於6月1日舉辦「科技紡織徵才博覽會」。紡拓會秘書長黃偉基表示，台灣紡織業已蛻變升級，不再是傳統產業，急需跨領域科技人才，此次徵才博覽會提供超過500個職缺，人力需求超過1,500人，有機會挑戰領10個月年終，百萬年薪不再是口號。

物聯網、AI人工智慧的新時代變革中，台灣紡織業逐步朝工業4.0邁進，並贏得「紡織矽谷在台灣」的美譽，此次著重在科技及創新研發的企業，包括儒鴻、遠東新、興采、康那香、德式馬、台灣永光化學、新光合纖、福懋、台南紡織、力鵬、集盛、南六、智偉織造等，積極招募大數據分析及管理人員、智慧化與自動化工程師、研發人員、菁英儲備幹部等多元人才，勢將為紡織業注入新的創新研發及科技能量。

而黃偉基表示，台灣紡織業經過多次結構性轉變，持續積極投入創新，朝機能時尚、永續環保、智慧科技等三大方向前進，成功跳脫傳統產業格局，更在紡織品設計、研發及製造生產上，成為國際品牌不可或缺的合作夥伴。相較於美中貿易戰衝擊科技業獲利，紡織業因布局多已轉到東南亞市場，反倒受惠於轉單效應，營運聲勢看漲。

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▼「前進傳統產業意願調查」發現，目前上班族平均年薪49萬，有五成三的上班族希望能前進海外，轉戰傳產紡織業平均期待的年薪有126萬。（圖／記者劉姵呈攝）

而今日紡拓會也與111人力銀行舉辦「前進傳統產業意願調查」記者會，儒鴻執行副總王樹文表示，儒鴻去年的毛利率28%，高於許多電子業，公司也努力維持薪資和年終獎金的水準。而針對人力銀行調查科技業轉戰傳產業且願意派駐海外的年薪期待值約120萬，王樹文說：「不會低於這個數字。」

王樹文也提到，想加入紡織業，可以從兩個途徑，那就是技術與行銷，而因應目前很多客戶會對供應鏈的要求越來越高，不僅是產品上的品質，還有人力資源的管理也很要求，最需要的就是資訊工程、資管人才。



▲紡織股王儒鴻代表執行副總王樹文也分享，年薪不會低於期待值120萬這個數字。（圖／記者劉姵呈攝）

而同樣在全球都有布局的旭寬企業也表示，公司的戰略思維模式跟上市公司比較不一樣，所以能更有彈性的可以針對員工的薪資作調整，平均年薪絕對不只120萬元，公司也會給予員工進修補助，年輕人若想要找到舞台發揮，紡織業真的是一個很好的途徑。

科技業感受到中美貿易戰帶來的威脅，但紡織業者早已全球布局，國際化人才缺口不斷擴大，國內紡織業近年積極赴海外設廠，在東南亞、東協打開企業版圖外，也前進歐、美、亞、非、中東等市場參展、拓展業務，從業人員前進海外機會大增。