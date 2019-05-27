台灣Pay綁定鼓勵變脅迫　黃國昌爆：一銀納行員考績

▲時代力量立委黃國昌今日直指，財政部找公股銀行討論，希望可以推廣台灣Pay，但是公股銀卻揣測上意，將綁定數納入考績考核，甚至公布未達成的行員名單（圖／記者季相儒攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部鼓勵民眾利用台灣Pay綁定信用卡繳稅，已提高國人使用行動支付的頻率，以及台灣Pay的市占率。不過，時代力量立委黃國昌今（27）日爆料，一銀將台灣Pay綁定信用卡繳稅納入行員考核目標，甚至要公布掛蛋的行員名單，財政部鼓勵性質變成脅迫。

財政部立法院財委會今日將審查「海關進口稅則部分稅則」修正草 案、「所得稅法第14條、第126條」 修正草案及「所得稅法第17條」。財政部長蘇建榮出席並且接受質詢。

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據了解，財政部4月邀集八大公股銀行召開「公股事業金融科技研發成果整合平台」信用卡工作小組會議，原本訂定台灣Pay繳稅目標十萬筆，包括牌照稅、房屋稅及綜所稅，但是最後調高到20萬張，目標確實很高。但是當時財政部的指示是「鼓勵性質」，不會納入考核，沒有達到目標也不會怎麼樣。

但是黃國昌大爆料，一銀新任總經理蔡麗雪在LINE群組命令，「請大家利用剩餘半個月時間，繼續衝刺」，「全行整體達成率45.9%，繼續朝目標努力」，黃國昌也指出，一銀也將綁定數，納入內部的考核，沒有達標就扣分。內部LINE群組內也公布業績掛蛋的員工名單，否則就是自己綁定，再沒綁定就要再公布名單；此外，群組內也要求各副總督導。財政部長蘇建榮指出，但只有鼓勵、沒有考核，而鼓勵方式各銀行有自己的做法，財政部會去了解公股銀的作法，一周後答覆。

一銀針對黃國昌德質疑也回應，為鼓勵客戶體驗行動支付的便利性，一銀與各行庫配合提供多項台灣pay行銷優惠方案，並站在服務客戶立場通知客戶把握各項優惠方案，對分行規範，並無未達目標將扣分的規定。

▼時代力量立委黃國昌所提供，一銀的Line群組的談話內容。（圖／記者吳靜君攝）