歷史經驗第二季市場波動變大　投信法人：需提高防禦部位



▲受到中美貿易戰影響，美股已經連續五周下跌，全球股市也動盪不安。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

近期受到中美貿易爭端的影響，5月以來全球市場震盪不已。其實從過去經驗看到，自每年的5月到9月都是市場最波動的時期，也連帶影響第二季、第三季的報酬表現。施羅德投信建議，就中長期來看，經濟成長率趨緩，再加上政治爭端未決，偏保守穩健型的投資人宜拉高防禦型部位。

從5月開始，美中兩國不斷在貿易關稅上爭鋒相對。根據高盛近期的報告，此次關稅成本已從400億提高至700億美元，並針對中國大陸的核心企業華為的政策性調整，連帶影響整個科技、產業鏈受到波及，也可能讓全球經濟成長受到壓制。

所以看到，VIX恐慌指數也從4月底低點以來再次快速揚升，近一個月漲幅高達 30%，施羅德投信指出，其實，從過去經驗來看，每年的第二、三季的確都是市場波動度較高的時期，也影響了報酬表現。就MSCI全球指數的每季報酬率來看，在每年5月至9月時間，平均的月報酬率會低於全年表現，也說明了第二季至第三季，市場可能會表現欠佳、也會面臨較大動盪。

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針對這樣的情況，施羅德投信建議偏保守穩健型的投資人要逐步拉高債券比例，以多元債為投組的核心配置，有效率降低波動，會是很好的策略。像是多元債券策略就是將公債、投資級債、新興債以及高收益債等各類別債券納入，靈活配置，在波動的環境下、以嚴格控制風險為首要，並靜待市場回穩，再分批布局，轉而追求債市投資機會。

根據統計，過去兩年各資產類別當中，多元債券指數波動度僅有2.81%，大幅優於美國高收益債的4.42%、新興市場主權債的5.21%，是目前環境下進可攻、退可守的絕佳選擇。