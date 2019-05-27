影／「運輸股獲利王」高鐵去年稅後淨利106.96億　股價再創波段新高

▲台灣高鐵宣佈六月端午連假再加開6班次列車，合計加開共111班次，即日起開放購票，可望挹注第二季營運表現。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台股股東會行情開跑，台灣高鐵2018年全年稅後純益達106.96億元，榮登運輸股獲利王，近期受到外資青睞，買盤持續敲進，今（27）日盤中股價最高來到每股43.5元，再創掛牌以來新高價。

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台灣高鐵自2015年通過財改方案，透過收回特別股、減資再增資、延長還款期限及特許期等措施，公司體質明顯好轉；掛牌上市二年多以來，在高鐵董事長江耀宗力主開源節流與加值策略，帶動運量穩定成長，使高鐵市值由掛牌首日的1353.6億元成長至2417.4億元 ，躋升傳產前十大上市櫃公司。

▲台灣高鐵2018年全年稅後純益達106.96億元，不僅為首度突破百億大關，獲利表現更創史上新高。圖為台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／高鐵提供）

法人表示，台灣高鐵自掛牌以來，外資持股張數從10.2萬張增加至目前的85.9萬張，持股占比超越15％，推升高鐵今年以來股價突破40元整數關卡，累計漲幅達4成，市值也大幅成長至2417.4億元，超車台泥 ，登上傳產市值前十大企業，僅次於台塑四寶、統一、中鋼、統一超、和泰車。

另外，台灣高鐵為獨占性事業，業績高度倚賴內需市場，高鐵日前宣佈六月端午連假再宣布加開6班次列車，合計加開共111班次，即日起開放購票，可望刺激國人國內旅遊的意願，挹注第二季營運表現可期。

依據財報，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄；今年第一季營收117.6億元，年增6.55%，近期挾高股息殖利率、法人籌碼優勢下，推升股價持續創高。