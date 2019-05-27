群創智慧專利戰大獲全勝　惠科起訴侵權涉案均宣告無效

▲群創經營團隊。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今天（27日）發出聲明，提到旗下子公司寧波群志光電，21日收到中國大陸國家智慧財產權局就中國專利ZL201611179077.5和ZL201720606454.2做出的無效宣告請求審查決定書，宣告重慶惠科金渝光電科技有限公司作為共同專利權人的2件專利均無效。

群創在2018年2月12日向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀，指控重慶惠科金渝光電科技有限公司、合肥惠科金揚科技有限公司及其經銷商涉嫌17件專利侵權事實，但是惠科為混淆視聽，在重慶市第五中級人民法院對群創光電子公司寧波群志和佛山群志提起5件專利侵權訴訟，試圖反制。

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▲群創光電。（圖／群創提供）

然而惠科專利存在明顯缺陷，涉訴5件專利發明性薄弱，其中4件是未經實質審查的實用新型專利，審查結果，其中2件專利被中國大陸國家知識產權局當庭宣告無效，此為無效程序中較為罕見案例，彰顯出恵科並不真正擁有知識產權，甚至有濫用知識產權訴訟的嫌疑。

至此，惠科在重慶市第五中級人民法院主張被寧波群志侵犯的5件中國大陸專利全部被宣告無效，惠科在重慶法院的專利侵權訴訟因而失去權利主張基礎，將被重慶法院責令撤訴或駁回起訴，該訴訟對群創並無任何財務上或營運上的風險或不利影響。

群創光電董事長洪進揚表示，群創在多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利布局，並呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開、公平競爭， 群創光電具備充分的知識產權實力，確保客戶免受知識產權濫訴行為干擾。