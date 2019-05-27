減稅拚選舉？財政部長蘇建榮否認　長照扣除早有想法

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(27)日到立院財委會接受質詢，會前接受媒體採訪時表示，長照扣除額去年的這個時候，就已經有提出相關的計畫與想法，等大家凝聚共識才提出，不是針對選舉才減稅。

財政部立法院財委會今日將審查「海關進口稅則部分稅則」修正草 案、「所得稅法第14條、第126條」 修正草案及「所得稅法第17條」，其中所得稅法17條為要納入長照扣除額，也同樣受到外界關注。

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外界關心，長照扣除額每人每年只有12萬元，對於長照者來說恐怕太低，蘇建榮回應，長照扣除額是比照幼兒學前扣除額來訂立，而且需要長照者，一半左右領有身心障礙手冊，還有身心障礙扣除額可用，加計醫藥生育費可以扣除，對於需要長照者來說，應該很夠用。

另外，工商團體提出取消印花稅，每年大約有100億元，外界關心相對財源。蘇建榮也表示，會調整財政收支來支應。外界也質疑，除了取消印花稅外，本周有三大減稅政策要在立法院審查，包含境外資金回台投資專法，優惠稅率為10%、8%，若實質投資可以降為5%、4%；林若亞條款，就是高所得者的薪資扣除可以核實扣除；以及長照扣除額每人每年12萬元，等於是透過減稅紅包來拚選舉，蘇建榮強調，完全沒有關係，以長照扣除額來說，去年的這個時間就已經提出相關想法與規劃，但大家必須要凝聚共識。