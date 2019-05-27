中美貿易戰全面升溫　謝金河：又一次攤牌檢驗台灣的時刻

▲中美貿易戰持續升溫。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河25日在臉書發文指出，隨著中美貿易戰持續升溫，許多人相當擔心台灣在這之間所面臨的情況，他認為，這又是一次台灣攤牌檢驗的時刻。

謝金河表示，中美貿易戰全面開戰，從關稅到全面防堵大陸電信巨擘華為的科技戰，許多人擔心台灣會成為兩強之間的「冷戰祭品」，被兩隻大象踩死；有人則認為，這是台灣製造業重建的大好機會。

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謝金河列舉了本次中美貿易戰發展至科技戰對台灣的5大看點：

1.台積電在這場半導體產業選邊站的關鍵地位，若台積電不為海思生產芯片，這個威力可能十分強大。

2.電子五哥在過去20年把生產基地全面移往中國大陸，享受廉價勞力所帶來的發展成果，現在也到了檢驗的時候，誰的技術提升？誰在鬼混過日子？很快就攤牌。

3.很多人好奇想了解，現在到了十分重要的時刻，理論上郭董要坐鎭鴻海總部，領導鴻海兵團面對這場考驗，但郭董卻轉換跑道，跳向政治領域。最近鴻海股價又從97.2殺到71.1元，市值又跌破兆元，讓廣大的股東牽腸掛肚。

4.川普祭出高關稅，把眾多製造業者趕向越南，這也使得這些年在越南布局的企業，如廣隆光電、豐泰、豐祥、儒鴻和聚陽等成了贏家。越南製造業起來，很快的資本市場也會起來，將會再創造一次機會。

5.不管外在環境如何變遷，腳踏實地深耕台灣的企業，在這次大考驗中將脫頴而出，台灣價值將再度顯現。