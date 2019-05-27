雲端最有錢／逆風投資術!　外幣基金這樣買翻倍賺

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰陷僵局，全球股市受影響深，截至5月20日，外資連續11個交易日賣超台積電，且連續9個交易日賣超台股844億元，外資撤走台幣表現弱勢，創下28個月新低31.385元，台股向下修正趨勢明顯，資金該到哪裡去可以安全又賺錢? 為了解決美國關稅對中國大陸企業帶來的衝擊，以及對大陸經濟的影響，中國大陸或將啟動貨幣貶值來救經濟? 外幣該怎麼選擇? 日幣、美元或是澳幣?

每當全球出現系統性風險時，全球債就能逆勢上揚。2008年金融海嘯期間，不少風險性商品價格都腰斬，全球債還上漲7%，發揮保衛資產的功能。如何保衛你的資金安全，逆風也能賺錢? 敬請鎖定雲端最有錢第31集!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

請繼續往下閱讀...

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。