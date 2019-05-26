影／韓觀光大使盧開朗看「與惡的距離」　「大雨中趕場主持、跑新聞」的記者人生

▲政治大學新聞系博士候選人盧開朗，十七年前來台攻讀，現在身份多元，不僅是《WTO姐妹會》的通告藝人，也教起韓文、出書，身兼台灣虎航代言人及韓國大邱市觀光大使。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／專訪

台劇《我們與惡的距離》近來爆紅，劇情包括無差別殺人事件、媒體生態等社會議題，啟發觀眾反思，曾經擔任韓聯社駐台記者的韓國大邱觀光大使盧開朗，回憶起那段曾在大雨中趕場主持與採訪的記者生涯，仍是歷歷在目。

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盧開朗是台灣女婿，十七年前來台攻讀學位，現為政治大學新聞系博士候選人，曾任新聞記者、韓國駐台代表部專員，後來成為著名韓國男團Bigbang及李敏鎬、車勝元等大咖韓星，來台指定口譯及主持人，一腳跨進演藝圈，前年獲選為台灣虎航代言人及韓國大邱市觀光大使。

新聞本科系出身的盧開朗說，在台灣當記者的時間雖然不長，但工作的緊湊度令他難忘。

▲新聞本科系出身的盧開朗說，在台灣當記者的時間雖然不長，但工作的緊湊度令他難忘。（圖／記者湯興漢攝）

印象最深的是，台北市前年主辦世大運，耗時61天、橫跨歐亞的世大運聖火回到台北市，最後一棒由KANO導演馬志翔和台北市長柯文哲一路陪跑，並將聖火暫駐於有53年歷史的「毛公鼎」駐火台，等待世大運開幕。

當時除了擔任記者，也身兼韓星活動主持人的他，當天除了聖火傳遞的採訪，也與韓星車勝元的活動撞場，長時間的工作不僅體力要過人，也在在考驗他的應變能力。

「當天下著大雨，從早到晚我寫了三則新聞，也趁採訪的空檔跑來跑去，與工作人員討論活動，順利完成主持。」盧開朗想起當天的緊湊行程，大呼了好幾口氣，東奔西跑的斜槓人生，讓他驚呼：「一天的時間原來這麼長！」

▲網紅經濟正夯，盧開朗另闢蹊徑，給了自己獨當一面的機會，從商業口譯晉升為韓國大邱市的觀光大使。（圖／記者湯興漢攝）

盧開朗說，台北市籌辦世大運原本不被看好，但因中華隊年輕選手奮力拚戰，燃起不少國人的運動魂，也令他印象深刻。

對於台灣的媒體環境，盧開朗表示，台灣記者朋友很辛苦，工作起來甚至連吃飯時間也沒有，工作第一的態度相當專業，但也不禁擔心台灣記者朋友們的身體狀況，希望台灣媒體朋友多多加油。



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