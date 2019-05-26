快訊／美中貿易戰延燒重創股價！鴻海首度發重訊：客戶訂單組合將改變

▲針對美中貿易戰，鴻海首度發重訊說明。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰延燒加上華為封殺事件影響台灣電子股，鴻海（2317）自5月初美國對中國大陸課重稅至今股價大跌，傍晚發布重大訊息，表示近期有可能因市場變化，而出現客戶訂單組合的改變，公司已經成立專案應對小組，24小時持續關注美中貿易變化。

針對美中貿易戰事件，鴻海傍晚發布重大訊息表示，鴻海是全球佈局的公司，近年來持續推動客戶、產能的國際化分配，以因應巿場實際需求及變化，將產能做到符合最大利益的調配。近期有可能因市場變化，而出現客戶訂單組合的改變，在訂單有增有減之下，整體對公司業務影響有限。

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▲鴻海董事長郭台銘。（圖／路透社）

鴻海強調，公司與現有主要客戶都有著長期合作的穩定關係，不論客戶的經營狀況和處境，都會全力支持既有客戶的業務發展。現階段美中貿易紛爭，公司早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。

鴻海表示，面對目前複雜多變的國際產業環境和經濟情勢，公司藉由工業互聯網不斷提高產品質量和高科技服務水準，達到提質、增效、降本、減存的成果；同時加大全球市場開拓，繼續推動結構多元化與產業鏈佈局全球化，增強自身的抗風險能力，將客戶業務波動對公司經營層面影響降至最低，公司經營團隊將本著為股東創造最大價值而努力。