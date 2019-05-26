警報解除！勞資凝聚共識　永豐銀工會同意終止罷工投票

▲永豐銀行因為特別獎金爭議，差點引發工會研擬罷工投票，但在休假的期間，永豐銀晚間發布聲明，表示與工會達成共識，工會同意終止6月1日罷工投票，永豐銀勞資紛爭警報暫時解除。（圖／記者戴瑞瑤攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀資方與工會上週五（24日）針對「特別獎金」爭議，進行協商，但是當時並無共識，工會甚至對外發布，若28日經營團隊沒有給予具體承諾，將在6月1日舉行罷工投票。經過2日休假日，劇情發生大轉變，永豐銀今（26）日發布聲明，與工會已經具有共識，工會同意終止原訂在6月1日的罷工投票。

據了解，特別獎金的爭議是，工會認為，特別獎金是由員工的績效獎金中配發給「特殊貢獻」的員工，但相關規範並無在公司章程中訂定，也無明確的分配標準。永豐銀為此陸續與工會進行協商。

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而永豐銀的解釋是，永每年發放給員工的年度薪資，包括歲末肯定同仁的辛勤付出與績效貢獻的「年終獎金」；其次是按個人考績核定及業績表現分配「績效獎金」；同時，經營團隊為獎勵工作積極投入、成效卓著、具特殊優良表現績效的個人或單位，以留住優秀人才，才核發「特別獎金」。

永豐銀聲明顯示，在與工會多次協商後，今日達成共識，雙方基於維護客戶權益、公司永續發展，以及經營階層也具體回應工會的訴求。因此工會同意終止原訂6月1號罷工投票。經協商取得共識，永豐銀表示，期許將使全行同仁更加凝聚向心力，並轉化為公司整體競爭力的提升。勞資雙方完成這次協商，更加瞭解各自之立場，必能同心共創榮景。