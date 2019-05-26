影／韓星Bigbang、李敏鎬御用翻譯變身觀光大使　盧開朗打造斜槓人生

▲政治大學新聞系博士候選人盧開朗，十七年前來台攻讀，現在身份多元，不僅是《WTO姐妹會》的通告藝人，也教起韓文、出書，身兼台灣虎航代言人及韓國大邱市觀光大使。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／專訪

著名韓國男團Bigbang及李敏鎬、車勝元等大咖韓星，來台指定口譯及主持人是他，還同時是《WTO姐妹會》的通告藝人，也教起韓文、出書，身兼台灣虎航代言人及韓國大邱市觀光大使。

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他是盧開朗，十七年前來台攻讀學位，現為政治大學新聞系博士候選人，曾任新聞記者、韓國駐台代表部專員，因近年席捲全球的韓流文化，意外開啟了他職涯的第二條成長曲線。

網紅經濟崛起，人稱「盧老師」的韓國人盧開朗，如何在台灣開啟自己的斜槓人生？

放下博士身段當受氣包 成韓星御用翻譯

時間拉回二○○六年。時任韓國駐台代表部專員的盧開朗，正在撰寫韓國音樂及影劇產業韓流熱潮的論文，有一天，接到經紀公司的邀約，請他協助韓星河莉秀的口譯，讓他能從實務面與學術研究接軌。

不過，台灣、韓國不同的做事習慣，讓頂著博士光環的他進入演藝圈，就接受震撼教育；成為網紅的職涯起點，是從放下身段當受氣包開始。

▲因近年席捲全球的韓流文化，意外開啟盧開朗為韓星翻譯及主持的工作機會，打造職涯的第二條成長曲線。（圖／資料照）

像是韓星來台開演唱會的事前準備工作，雙方在溝通上的理解大不易。溝通工作流程的電子郵件，韓方習慣收信後立刻回覆，但台方則是等完成後才回覆給對方，卻讓台韓兩方產生誤解。

「韓國人直接對我開罵，台灣人真散漫！」盧開朗回憶，另一方的台灣人也無法諒解韓方的脾氣，也向他抱怨：「韓國人真是急性子！」

為了擺平兩端的爭執，讓工作能順利進行，盧開朗選擇犧牲自我尊嚴，主動向怒氣沖天的兩方低頭道歉。「先認同對方的理念，等到怒火平息後，再解釋另一方的做事習慣，讓兩方能清楚原則和底線在哪裡。」

但也因為他的居中協調，縮短了台韓團隊的磨合期，時間效率提升，過去台韓團隊溝通一件事情需要三天，後來縮短為只需一天。也因為沒有身段的周到服務，讓盧開朗受到八大綜合台節目部的注意，請他參加在台外國人為主角的談話性節目－「WTO姐妹會」，開始成為電視台的通告藝人。



吃飯配台灣綜藝節目 發揮學者精神「找哽」

從一位重視邏輯分析、引經據典的學者，轉換成能製造笑果、帶來收視率的綜藝咖，對生性害羞的盧開朗來說，並非易事。「光是要克服面對鏡頭的壓力，就是一個關卡。」他說。

▲南韓大邱市觀光大使盧開朗，在觀光熱點台北101大樓外拍攝、甚至直播，為韓國觀眾介紹台灣觀光。（圖／記者湯興漢攝）

「綜藝節目的來賓要會做效果，當時不懂怎麼找哽，接話反應也不夠快，節目上的鏡頭很少，一度很挫折。」盧開朗說，為了成為能製造笑果、帶來收視率的綜藝咖，只能戰戰競競，從頭學起。

「每天吃飯時，配的不是菜，而是台灣的綜藝節目，」他發揮學者本色，觀摩台灣各大綜藝節目，學習台灣文化和節目流程，從康熙來了、食尚玩家到台灣第一等，他如數家珍。

「他把自己當成韓星一樣來改造，建立自我品牌。」大步整合行銷副總經理蕭媛晴分析。他一週五天上健身房，把體脂率從二五％降至一二％；每月定期飛回韓國大邱，添購韓流的最新行頭。「把自己從裡到外變身成歐巴（韓語的哥哥）。」《WTO姐妹會》製作人許雅雯說。

接下虎航代言、觀光大使 台韓互訪突破二百萬人次

藝人的角色，讓他有了知名度與粉絲，二○一六年六月，台灣虎航邀請他擔任韓國大邱航線的宣傳代言人，同年十月也接下大邱市觀光名譽宣傳大使，讓他正式從配角變成主角。

▲韓國大邱市觀光大使盧開朗，最近又多了一個「作家」的新身份，為台灣觀光客撰寫方便使用的韓文旅遊書。（圖／記者湯興漢攝）

「他是最認真的代言人，」台灣虎航行銷經理林巧琬說，像是面對面的旅遊講座，其他航線的代言人，是拿著工作人員準備好的資料上場，他不僅花了三週自己準備簡報，還運用傳播所長，對行銷特點提出建議。

「他用局外人的角度，反而更能發現我們的行銷痛點，」林巧琬說，盧開朗曾仔細比較大邱線的夏季班表，發現台灣虎航在傍晚抵達大邱，降落時正好能看到夕陽，這是競爭對手所沒有的機上風景，不僅主動在飛機上拍攝夕陽照，也建議行銷團隊加強宣傳，「找出我們都沒注意到的特點。」

「連台灣虎航拜會大邱市政府觀光局長，也是他居中牽線才成的，」林巧琬說，原本雙方因故聯繫不上，盧開朗透過自己的人脈才促成雙方會面，並協助安排媒體踩線團，找來大邱小姐選美亞軍受訪，替業主提高新聞曝光度。

▲網紅經濟正夯，盧開朗另闢蹊徑，給了自己獨當一面的機會，從商業口譯晉升為韓國大邱市的觀光大使。（圖／記者湯興漢攝）

他的付出沒有白費。擔任代言人才短短三個月，就讓大邱線的載客率從六成提升至九成，散客人數翻了三倍；台韓觀光客人數也逐年提升，依據觀光局統計，2018年台韓互訪人次首度突破200萬人次，在短短四年內翻倍成長。

當博士級高階研究人才供過於求，衝擊學術界生態，盧開朗卻另闢蹊徑，給了自己獨當一面的機會，從商業口譯晉升為韓國大邱市的觀光大使，不僅打開視野，也開拓更大的事業格局。



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