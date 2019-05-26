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和碩印尼組裝廠下月開始生產　躲避中美貿易戰火

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▲▼和碩集團台北北投總部。（資料照／和碩）

▲ 和碩集團台北北投總部。（資料照／和碩）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易戰讓許多組裝廠將公司遷移至中國大陸以外地區，而和碩公司位於印尼巴淡島的工廠，也將於下月開始生產。

據印尼媒體Tempo報導，印尼工業部長Airlangga在周五（24）晚上於印尼工商會後說道，「和碩（Pegatron）在位於巴淡島的一家工廠開始生產。」且表示會確保和碩的iPhone組裝廠能於2019年6月在印尼開始生產，並與當地公司PT Sat Nusapersada合作。巴淡工業園區總經理Mook Sooi Wah表示，廠區將很快開始生產，預計在五月下旬或六月初。

請繼續往下閱讀...

此外，Airlangga還透露和碩會再次投資，並於東爪哇再設一家工廠，但未透露合作的本地公司、合夥人以及多少投資金額。

據路透社報導，一位政府官員表示，和碩準備投資3億美元在印尼開設一家工廠，該工廠計劃生產智慧家居設備。

自2018年底以來，iPhone生產商進入印尼已經得到Airlangga的支持。當時他表示，和碩將投入高達10億美元的資金投資於印尼。據他介紹，和碩的進入是受到中美貿易戰的影響。該公司選擇將其工廠分散遷至幾個國家，其中一個是印尼。

Airlangga表示，此舉不僅由和碩完成，也包含其他一些公司。此外，他說，印尼被認為是東協可以打入東南亞市場最大的跳板。

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關鍵字：和碩,iPhone,組裝廠,中美貿易戰,印尼

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