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智慧寵物循環飲水機初體驗：讓毛小孩喝得健康必備好物

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▲智慧寵物循環飲水機初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／上海報導

養寵物最需要注意的就是飲食問題，為了避免狗狗誤喝到有灰塵、細菌的髒水，這次無意間看朋友分享一款智慧寵物飲水機，價格又不貴的前提下，馬上帶回一台，由於真的很值得推薦，但是當中有些地方需要注意，所以寫下這一篇分享文。

首先說明一下選購這項產品的理由，主要是狗狗瞬間變大了，加上原本的碗沒有止滑墊，所以一直想要幫狗狗換一個好用一點的碗，只要有經過寵物店，或者線上購物就會看一下。

由於家中養的鬥牛犬屬於是中小型犬，飲水機的高度很重要，這款產品大小為180X180X155mm（長X寬X高），其高度大概是2倍iPhone Xs max的寬度，加上約台幣2,000元左右的價格，就可以讓狗狗喝到健康的水；此外，這款寵物飲水機的外觀很「蘋果」，機身設計俐落、擺在家中任何一過角落都挺好看的，所以很快就決定入手。

對記者來說，這款智慧寵物飲水機最大價值在於活化水質，其運作原理很簡單，主要透過機身底下出水馬達的高頻運轉來打造一個所謂的「自動循環活氧」系統，搭配類似空氣清淨機的過濾功能，進而達成水質的活化。

關於這點，相信很多人在洗毛小孩喝水用碗時，不要說是2L，光是500ml的水量，都很容易感到粘膩感，那是因為他們喝水的方式，通常都是透過舌頭去舔水，這時候通常伴隨的就是毛小孩的口水、或是他們在吃喝玩樂時嘴巴中的異物使然；如果家中空間不大，毛小孩平常奔跑或者是大人清掃家裡產生的灰塵碎屑都會掉到水中，而這些異物其實都會影響水質。

這項產品吸引人的地方就在於它有效解決這些問題，除了透過靜音馬達運轉來活化水質，而且利用濾網、濾棉、活性碳跟離子交換樹脂分別過濾大型雜物、毛髮、灰塵、碎屑，甚至是氯、鈣鎂離子，這時候只要注意最外層是否有雜物沈積就能還給毛小孩一碗乾淨的水，大幅度降低毛小孩泌尿系統出現的問題。

▲小佩智能寵物飲水機水循環過濾系統介紹。（簡體）

除了活化水質，另外一點吸引人的地方在於「智慧」兩個字。嚴格來說，它不算真正的物聯網(IoT)產品，而且不能透過智慧型手機即時了解產品運作狀況。但基本自動偵測功能還算不錯，只要切入“smart"模式，這款產品就會自己辨識白天跟夜晚，白天的時候（狗狗醒著的時間）經常性的活化用水，官方數據是每隔2分鐘就活化用水3分鐘，如果被毛小孩喝到沒水的時候，機器就會停止運轉，防止馬達空轉而毀損。

▲切換Smart模式的方式很簡單，按下按鈕就可以。（影片／記者洪聖壹攝）

這款智慧寵物飲水機整體的水量一次可以倒入2L，一次出水量大約是130ml，基本上可以使用一天的時間，從小貓到大型犬都不成問題，用電方面也不用擔心，官方數據是智慧模式底下連續運作3個月，大約使用1度的電力。

▲智慧寵物飲水機整體的水量一次可以倒入2L，一次出水量大約是130ml，智慧模式底下連續運作3個月，大約使用1度的電力。（圖／記者洪聖壹攝）

整體來說，這款產品相當實用，推薦給所有注意毛小孩健康問題的主人們，但是這項產品也不是沒有缺點，以下是選購前必須要注意的：

1.產品建議以貓狗使用為主，但不適合幼貓、小型犬，主要因為高度的關係，他們喝水到最後可能會變成跳進去玩水。(下方有記者自家鬥牛犬飲水的影片示意供參)

2.家中如有多隻寵物不適合使用。

3.新款電線長度較長，但需要注意盡量把電線藏起來或者貼上膠布，造成產品運作出現問題。

4.濾網為耗材，官方建議一個月更換一次。

＊部分圖片、數據來源：天貓

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關鍵字：智慧寵物飲水機,小佩智能,自動循環活氧機

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