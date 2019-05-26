戴正吳赴日為贊助球隊開球　透露會擔任夏普董事長到2021年　

▲ 夏普董事長戴正吳。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

鴻海轉投資的夏普公司社長兼董事長戴正吳，於昨（25）日在日本大阪的記者會上表示，會繼續擔任夏普董事直到2021年，打破外界普遍認為戴正吳董事長職務只會維持到 2019 年的傳言。這也是鴻海董事長郭台銘，排除戴正吳接任鴻海集團董座之後，戴正吳本人親口向外界表明會繼續參與夏普的公司經營。

戴正吳昨日到日本大阪「SHARP Supporting Match夏普應援賽」為在地足球隊「大阪櫻花CEREZO」比賽主持開球儀式。日本夏普總部位於大阪，且自2018年起贊助大阪櫻花CEREZO足球隊。

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《東森新聞》報導，戴正吳於記者會上表示，會繼續擔任董事直到2021年，而其社長職位將會維持到2019年度，且會於日本人當中尋找接棒人選。而為了培育新的公司社長，戴正吳也首度向外界透露，在 2018 年展開的共同 CEO 體制當中減少了一名成員，目前是三人體制的狀況。

夏普的高層原有社長兼董事長戴正吳、高山俊明代表董事、野村勝明副社長，以及石田佳久副社長共四名成員。而高山俊明代表董事則於5月17日卸任，夏普也傾向不再找人遞補。

應援賽當天大阪市長也有到場參與，戴正吳在與大阪市長的會談上提到「身為夏普，在地方經濟的貢獻上，想要作出許多考量」，且還透露正考慮在2025大阪萬國博覽會之前，於夏普的大阪總公司舊址興建一棟超高層大樓。