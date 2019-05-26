打破傳統禁忌！　上班族靠「離婚財」每月為自己加薪8000元

▲鄭小姐當離婚證人已經有10年經驗，每次可以收取1000至2000元不等紅包。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

台灣曾長居亞洲離婚率最高國家，而互不相識的離婚見證人是最佳選擇，一名鄭小姐10年前在因緣際會之下，當起「職業離婚見證人」，她透露，見證一對離婚通常可拿到1000至2000元不等的紅包，平均一個月可為自己加薪8000元。

今年36歲的鄭小姐儘管畢業於大學行銷系，不過中年轉職並不容易，目前在一家公司擔任行政人員，年資已有5年的時間，但採用時薪制，因此月收入僅1.8萬元左右，身為家中長女必須扛起家庭經濟的重擔，一手包辦菜錢、生活用品的大小開銷，儘管父親偶爾打零工，幫忙補貼家用，還要分心照顧身心障礙的弟弟，必須積極找兼差工作來撐起這一個家。

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10年前在因緣際會之下，鄭小姐開始當起「職業離婚證人」，幫客戶備妥離婚協議書，並且和客戶雙方約在戶政事務所碰面簽字，她以見證人身份蓋章，才算完成手續。

鄭小姐說，礙於傳統觀念下，親友們樂於參加結婚喜事，所以很少人想要擔任離婚見證人，怕會倒楣，但她認為這反而是商機，擔任離婚見證人每次可收取1000到2000元不等紅包，平均每個月協助4對夫妻完成離婚手續，單月最高可進帳8000元。

此外，鄭小姐為了貼補家用，也會四處蒐集資訊，主動參加市場調查活動賺外快，像是新上市茶飲料試飲調查，座談會時間約2個半小時，可以領到車馬費1800到2000元不等，單是這2、3年累積下來，參加市調的車馬費就賺進6萬元。