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明天再加油！　下周油價調降汽油每公升省0.1元、柴油省0.2元

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▲中油,油價,過勞,加油。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 明（27）日起國內汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

根據台灣中油公司最新釋出的下周油價，明（27）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.1元、調降柴油價格每公升0.2元，調整後92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元，想加油的民眾可以再緩緩。

台灣中油表示，本週國際原油受美中兩國貿易紛爭加劇及美國商用原油庫存續升等因素影響，導致市場價格走跌。本週調價指標週均價為每桶70.06美元，較前週71.79美元下跌1.73美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.332元，國內油價依公式計算跌幅為1.10%。因國內油價連續幾週皆依平穩措施吸收調幅，未調足之差價由中油自行吸收，上週汽、柴油中油皆有吸收0.2元。

請繼續往下閱讀...

延續「先亞鄰、後平穩」之調價原則，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油應不予調整、柴油應調降0.1元，皆足額反映，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升30.4元。惟依據經濟部107年5月11日公布之油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，超出30元部分由台灣中油吸收25%，經計算本週汽、柴油每公升應各吸收0.1元，調整後汽、柴油零售價應分別調降0.1及0.2元，汽、柴油仍各有0.1元的價格由中油吸收。

自明日凌晨零時起各式汽油價格每公升調降0.1元、柴油價格每公升調降0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元

今（108）年累計至4月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額粗估約為16.23億元。實際零售價格以各營業點公告為準。

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