英也出現華為棄機潮　二手網站拋售數量暴增540％

▲ 英國也出現華為棄機潮。（圖／CFP）



記者李瑞瑾／綜合報導

自華為遭美國名列供應黑名單以來，各國紛紛開始出現華為手機拋售潮，英國消費者也開始拋售華為（Huawei）的智慧型手機。

據《彭博》報導，英國舊換新和價格追蹤公司的報告稱，消費者交易的設備數量激增，而購買者的興趣消退。這些數據表明，公司對貿易談判和企業採購的擔憂已經超出了零售業的強烈反應，而華為的銷售額大部分都來自零售業。

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英國舊換新網站WeBuyTek每年購買和轉售約36,000部手機，本週上架的華為設備數量與去年相比增加了540％。該公司董事Paul Walsh通過電子郵件表示，這是有史以​​來最大的飆升，「我們暫時停止接受任何新的折價拋售，因為我們預計這些設備的價值將直線下降。」

Canalys分析師Ben Stanton表示，雖然現有的手機尚未受到美國限制的影響，但有關停止支援Google的消息讓消費者對其設備的功能感到擔憂。

Ben Stanton說，「谷歌和華為已經提供了一些解釋，通過與這些組織內部的人交談，我知道他們仍在努力確定如何在這個框架內工作，但他們並不確定這將如何發展。」

PriceSpy追蹤了正在比較產品價格的用戶消費者，並表示「本周華為設備的點擊率較上週下降了46％」。與此同時，來自競爭對手小米公司和三星電子公司的手機的興趣上升，而網站www.SellMyMobile.com報告稱，從5月20日到5月22日，華為手機估價的人數比前幾天增加了282％。

Stanton表示，「即使使用目前的產品，消費者信心也似乎有所下降。」

根據新加坡媒體《Mothership》報導，從當地網路買賣平台可見，被拋售的華為商品除了有二手手機外，也包括全新機，全新的華為P30 Pro市價要1398新加坡幣（約新台幣3萬2千元），但是有賣家甘願下殺到1080新加坡幣（約新台幣2萬4千元）只求脫手；二手P30 Pro的價格則低至950元新加坡幣（約新台幣2萬1千元）以下，許多賣家都聲稱自己手機買不到1個月，若買家有意收購，這樣的價錢還能再討論。