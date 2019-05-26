野村證券：下週美股恐爆拋售潮　三大因素成關鍵

▲ 野村證券警告，下周美股恐出現另一波拋售潮。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

一位華爾街策略師警告，在夏季到來之前，有三個因素可能引發股市在5月底之前出現下一波拋售潮，並推動主要股指跌至低點。

根據CNBC報導，野村證券（Nomura）戰略家Masanari Takada指出，對經濟衰退的擔憂、更加謹慎的聯準會和5月底市場的定期上漲波動，對股票投資者來說可能難以承受。「投資者應該關注短期內全球股市的潛在下行，因為市場情緒仍在下降，」Masanari Takada在給客戶的一份報告中寫道，「我們認為第二波拋售潮可能繼續，並且由於風險評價基金也將在月底重新平衡其投資組合（可能是出售股票和購買債券），我們認為最好保持警惕，預期下週將出現波動。」

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Masanari Takada補充，像宏觀對沖基金這樣的短期市場參與者，已開始出售美國股票並購買債券，鼓勵其他人採取類似的「悲觀」舉措。一些交易商還將周四標準普爾500指數的日內跌幅視為低於2,820，作為減少損失的技術指標。

最近幾天股市一直處於壓力之中，受到越來越多的擔憂，中美之間的貿易戰可能會持續更長時間，並且超過預期地抑制GDP增長。投資者指出，道瓊工業平均指數下跌1％，本週標準普爾500指數下跌1.3％。

野村證券表示，在聯準會最新會議記錄公佈後，投資人可能不太願意購買股票。雖然投資人仍然認為央行更有可能在12月前至少降息一次，但5月份更為樂觀的基調可能會改變這種可能性。一些市場參與者認為，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell ）不會在削減利率之前讓金融市場過度惡化，會試圖緩和跌勢。

Masanari Takada寫道，「這種基調的變化可能會動搖某些基本面投資者的信心，這些投資者一直在期待行使『聯準會看跌期權（fed put）』，但與此同時，市場可能會因預期壞消息，最終迫使聯準會無論如何要執行預防性降息，」

最後，該策略師警告，在月底之前，第二波劇烈波動可能在交易者面前蔓延。野村證券表示，根據歷史趨勢，5月份波動性衍生品往往飆升兩倍，預示著未來五個交易日可能會出現焦慮。