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還沒準備好！華為自主開發系統遇瓶頸　今年釋出有困難

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▲▼華為,Google,安卓。（圖／路透社）

▲ 外媒指出，華為開發的系統「還未準備好」。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

由於華為設備被禁止使用Android系統，該公司不得不轉向另一種操作系統來為其未來的行動設備供電。華為消費電子業務CEO余承東曾透露，替代操作系統將在今年晚些時候開發完成，但外媒卻指出系統的開發程度「遠未準備好」。

根據9to5google引述The Information報導，華為的自家操作系統研發項目在公司內部被稱為「Project Z」。在過去幾年的發展中，正在進行的中美貿易戰迫使華為「加速發展其操作系統項目」。

請繼續往下閱讀...

在接受采訪時，余承東承認「被迫推出我們自己的操作系統」。包括Android在內的美國政府禁令，對他來說是一個「大驚喜」。

支援這個操作系統的技術細節尚不得而知，但最初會將只針對中國大陸境內市場，該項目的重點一直是國內市場，當中國轉向下一代5G無線網絡時，華為希望其操作系統能夠為各種設備供電，包含手機、可穿戴設備以及家用電器等，余承東也曾表示，創建生態系統是公司未來計劃的關鍵。

該消息引用的來源描述了華為的Project Z「遠未準備好」，並且進行了動蕩的開發過程。但是，一旦完成，華為仍然需要讓第三方開發人員創建應用程式，這可能在大陸很容易，但在國外將是一個更大的挑戰。

9to5google指出，與早些時候的其他消息相比，The Information的採購和追蹤記錄更具聲譽，並且描繪了華為開發的Android替代品不太樂觀的期程。

另一方面，就連制定SD記憶卡標準的SD協會（SD Association）都將華為除名，無線網路認證組織Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）也表示，要將華為暫時從Wi-Fi聯盟中除名，而下一個將遭到除名的恐怕是藍牙功能。

科技網站《Android Police》指出，一旦失去藍牙支援，華為將不能利用手機連接無線耳機或揚聲器、不能與車載娛樂設備配對、不能連線智慧家居設備、健身追蹤器或智慧型手錶，這將讓華為的手機毫無競爭力可言，連製造出來的價值都沒有。

美國商務部授予華為三個月的許可證，讓Google可以讓華為用戶更新現有的Android設備。但是主要目的是讓用戶脫離華為設備，或者讓中國大陸和美國達成貿易協議。

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