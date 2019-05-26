Computex SmarTEX特展　讓買主一站購足

▲台北國際電腦展（Computex）下周二開展。（圖／台北市電腦公會提供）

記者周康玉／台北報導

今年台北國際電腦展（Computex 2019）將於下周（二）、5月28日至6月1日期間展開，今年首度以SmarTEX特展方式在台北南港展覽館2館4樓展出，提供海內外買主一站購足的AI與IoT創新解決方案。

SmarTEX內容涵蓋「人工智慧與機器人」、「穿戴與健康科技」、「智慧家庭」、「智慧交通」、「智慧科技解決方案」等五大應用領域，並且有科技部國際產學聯盟（MOST GLORIA）、經濟部工業局（IDB）資料經濟體驗館（Data4Matching）、台灣智慧型紡織品協會（tsta）三大主題館同步展出。

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在SmarTEX當中，包括技嘉（GIGABYTE）、麗臺（Leadtek）、奇偶（Geovision）、訊連（CyberLink）、研揚（AAEON）、香港商女媧創造（Nuwa Robotics）、優仕達（UserStar）、人因（Ergotech）、美商訊能集思（Synergies）等廠商，將展出一系列的AI解決方案，包含AI伺服器、AI技術筆電、AI雲端運算系統、AI深度學習解決方案、AI臉部辨識引擎、智慧零售、智慧安控、AI邊緣運算工業電腦、AI教育機器人、藍牙智能鎖技術、AI智慧雲端翻譯器、AI決策平台等。

其中，技嘉今年以「5G智慧生活圈」為核心，展出三大數位匯流主題，包含智慧生活、資料中心和專業工作站，並展出全新開發智慧解決方案，包括IoT農業生態箱、智慧穿衣鏡、智慧廣告機、人臉辨識等應用。PCIe 4.0 SSD、AERO筆電配4K螢幕等全新產品，更是展場亮點所在。



科技大廠群聚

根據IDC指出，2019年全球物聯網解決方案支出將達7450億美元，比2018年成長超過15.4%，並預測2022年物聯網解決方案支出將超過1兆美元，2017～2022期間年複合成長率（CGAR）均為雙位數。

因為物聯網解決方案市場商機快速成長，包括經濟部工業局（IDB）資料經濟體驗館（Data4Matching）、訊舟（Edimax）、富欣（Full Enterprise）、威臣（Winstream）、網奕（HABOOK）、神通（MiTAC Information Technology）、福邦（Micromax）、盛源（Rich Source Precision）、蒙恬（PenPower）、物聯智慧（ThroughTek）、光鈦（Ajita）、尚茂（SUNMORE SMART）、車王（Mobiletron）、金恩（King-On）、鈺創（Etron）、天奕（STARWING）、安瀚（SecuX）等廠商，將展出多樣化的智慧物聯網解決方案。

德國大廠英飛凌將以「智慧未來」為主題，在台北國際電腦展SmarTEX中展示應用於智慧城市、智慧工廠和智慧家庭等領域的半導體技術和智慧晶片解決方案。包括內建雷達感測器、微控制器及安全晶片的智慧路燈系統，提供3D臉部解鎖及隔空手勢辨識功能的REAL3 3D感測晶片等。

在智慧工廠部分，則包括展示半導體工藝技術的12吋薄晶圓與內建EasyBRIDGE橋式整流模組的SCARA機器手臂。此外，也將展出獲得COMPUTEX Best Choice Award 類別獎的氮化鎵高壓電晶體CoolGaN e-mode HEMT系列產品。

紡織大廠聚焦智慧穿戴

這次在「穿戴與健康科技」台灣智慧型紡織品協會（tsta）主題館當中，將有多家紡織大廠展示運動訓練及醫療照護等二類智慧型紡織品，包括：聚陽實業（MAKALOT）發表醫療長照用智慧衣系統，萬九科技（Zentan）發表複合功能的鍛鍊省電無線傳輸裝備，豪紳（AFC）展出高科技複合纖維加熱模組，宏遠（EVEREST）主打智慧石英錶展現商務人仕時尚感，三司達（SUNSTAR）展出運動智慧化概念，展出2πr智能感測高效能勁速三鐵衣與智慧機能腿套等創新產品。